Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). »Herzlich willkommen in unserer Mitte« hieß es am Wochenende für Pfarrer André Pollmann. Er nahm seinen Dienst in der katholischen Kirchengemeinde St. Lucia Harsewinkel auf.

Der neue Begleiter rund um Glauben und Leben wurde im Rahmen einer großen Eucharistiefeier in seinem neuen Wirkungskreis empfangen. Der 47-Jährige wurde mit zahlreichen kleinen Präsenten und Grüßen willkommen geheißen. So gab es Marzipan, Klosterbier und einen Olivenholzkelch von den evangelischen Pfarrern Martin Liebschwager und Jörg Eulenstein sowie einen selbst gebackenen Kuchen von der stellvertretenden Bürgermeisterin Pamela Westmeyer.

Begleitet von einem großen Aufgebot vieler Christen, von denen viele stehend die Feierlichkeit miterlebten, weil keine Sitzplätze mehr frei waren, wurde die feierliche Pfarreinführung in der römisch-katholischen St. Lucia-Kirche zu einer überaus gelungenen Feier.

Zur deutlichen Unterstreichung der seit vielen Jahren erfolgreich gelebten Ökumene waren neben den katholischen Geistlichen wie Pater Gottfried Meier OSB, Pater Paul Varghese, Diakon Thorsten Dammann, Diakon Gottfried Scharpenberg, Pastor Christian Subir Roy, Pastoralreferent Matthias Mönig, Pastoralreferentin Hedwig Poetschki und Mitglieder von Kirchenvorstand und Pfarreirat auch die Pfarrer Martin Liebschwager und Jörg Eulenstein von der evangelischen Kirchengemeinde sowie Pfarrer David Celik von der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde St. Augin in Harsewinkel aktive Mitgestalter des Einführungsgottesdienstes.

Ernennungsurkunde überreicht

Die Ernennungsurkunde von Bischof Dr. Felix Genn überreichte Dechant Andreas Rösner vom Dekanat Warendorf. Die musikalische Begleitung wurde durch den Kirchenchor und einige Kirchenmusiker gestaltet, der Marienfelder Kantor Andreas Müller spielte die Orgel. Zudem waren Fahnenabordnungen vieler Vereine und Institutionen zahlreich vertreten. Zusammen mit den Messdienern ergab dies ein beeindruckendes Bild. Pfarrdechant André Pollmann darf sich auf Vertrautheit, Wertschätzung und ein starkes, ökumenisches Miteinander freuen.

Der neue Pfarrer mit Führungsaufgaben, Nachfolger des Pfarrers Marc Heilenkötter, der die Mähdrescherstadt Ende Mai diesen Jahres verlassen hat, freut sich auf die Zusammenarbeit mit den pastoralen Mitarbeitern, den ehrenamtlich Engagierten und die rund 11.300 Katholiken seiner Gemeinde. Neben Kollegialität und Teamwork legt André Pollmann auch viel Wert auf ein harmonisches, ökumenisches Miteinander.

André Pollmann ist in Gütersloh geboren und in Her­zebrock-Clarholz aufgewachsen. Nach seinem Abitur 1992 im Einstein-Gymnasium in Rheda-Wiedenbrück begann er ein Jurastudium. Ein halbes Jahr später wurde er zum Bundeswehrdienst eingezogen. Danach hat er in Münster Theologie studiert.

Zur Person

Im Jahr 2000 hat Pollmann in Moers hautnah den Pfarrberuf im Alltag kennengelernt. »Diese Erfahrungen haben mich ermutigt, diesen Weg weiterzugehen,« betont er. 2001 hat er sein Diakonatsjahr in Geldern absolviert. 2004 wurde er in Münster zum Priester geweiht. Bis 2008 war er Kaplan in Nordwalde (Kreis Steinfurt). Im Anschluss war André Pollmann Subregens am Bischöflichen Priesterseminar Borromaeum und Domvikar in Münster. Von 2012 bis 2015 war er als Studierendenpfarrer in der Katholische Studierenden- und Hochschulgemeinde (KSHG) in Münster tätig. 2017 wurde er zusammen mit Pfarrer Michael Ostholthoff in einer Doppelspitze Pfarrer in Haltern am See.