Die Rettungswagen sind in Harsewinkel in der Nacht immer mit Martinshorn unterwegs. Bei ihren Fahrten zählt jede Sekunde. Doch reißen sie mit der Sirene etliche Bürger aus dem Schlaf. Nur mit Blaulicht zu fahren, wäre juristisch aber nicht in Ordnung. Foto: dpa

Von Elke Westerwalbesloh

Harsewinkel (WB). Letzte Nacht hat es Ralph Diehm wieder um den Schlaf gebracht: Um zwei Uhr fährt der Rettungswagen in der Nähe seines Hauses am Rövekamp vorbei und das Martinshorn reißt ihn aus dem Tiefschlaf. »Das geht doch auch ohne Sirene«, ist Diehm die nächtliche Ruhestörung leid.

Er selbst habe als Rettungssanitäter in Köln gearbeitet und weiß noch von dieser Zeit zu berichten: »Wenn wir da jeden Einsatz mit Martinshorn gefahren wären, dann hätte die gesamte Kölner Innenstadt wach gelegen. Und das Nacht für Nacht«, erklärt der Harsewinkeler im Gespräch mit dieser Zeitung.

Dass bei einem Einsatz jede Sekunde zählt und er die Arbeit der Rettungskräfte schätzt und respektiert, steht außer Frage. Doch: »Es gibt selten eine Notwendigkeit für den Einsatz des Martinshorns mitten in der Nacht. Es kann kein zeitlicher Gewinn dadurch erzielt werden«, blickt er auf die freien Straßen in der Nacht und die Gewissheit, dass der Rettungswagen an jeder Kreuzung vom Gas gehen muss – ob mit oder ohne Sirene.

Ralph Diehm ist der Meinung, dass es reicht, das Blaulicht anzuschalten. Immerhin hat der Rettungsdienst in Harsewinkel in diesem Jahr schon 2737 Notfalleinsätze gefahren und 237 mal wurde der Krankenwagen gerufen. Das verrät zumindest der Kreis Gütersloh, zu dem der Rettungsdienst in Harsewinkel gehört.

Tatsächlich liegt die Lautstärke der Sirene aus eineinhalb Metern Abstand bei 109 Dezibel. Das ist vergleichbar mit dem Lärm einer Motorsäge. Die Schmerzgrenze für ein menschliches Ohr liegt etwa bei 120 Dezibel und ist in etwa so laut wie das Wummern eines Presslufthammers.

Die Rettungskräfte in Harsewinkel sind mit dem Einschalten des Martinshornes bei einem Einsatz rein juristisch gesehen auf der sicheren Seite. Sie haben, was die Straßenverkehrsordnung angeht, bestimmte Sonderrechte – dürfen diese aber nur in Anspruch nehmen, wenn sie Blaulicht und Horn zusammen nutzen.

Das regelt die Straßenverkehrsordnung. Das bestätigt auch der Pressesprecher des Kreises Gütersloh, Jan Focken auf Nachfrage: »Einsatzfahrten mit Blaulicht und Einsatzhorn werden durchgeführt, wenn aufgrund des zuvor eingegangenen Notrufs Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten«, sagt er. Und zeigt sich irritiert, dass es eine Beschwerde diesbezüglich gibt. »Uns hat noch nie jemand angesprochen, weil das Martinshorn zu laut ist«, berichtet Focken.

Die Rettungskräfte haben seinen Angaben zufolge auch keinen Spielraum zu entscheiden, ob sie mit Sirene fahren oder nicht. »Seit 2010 gilt für die Einsatzkräfte des Kreises Gütersloh eine Dienstanweisung, nach der Alarmfahrten ohne Einsatzhorn nicht zulässig sind; der Einsatz von Blaulicht allein gewährt keine Vorrechte«, erklärt der Sprecher des Kreises. »Das ist die juristische Antwort auf meine Bitte, aber nicht die vernünftige Antwort«, wünscht sich Diehm einfach nur seinen Schlaf zurück.

Kommentar zum Thema

So sehr ich den Harsewinkeler Bürgern ihren Schlaf gönne, so sehr wünsche ich mir auch für jeden medizinischen Notfall schnelle Hilfe. Leider lassen sich Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. nicht in den Nachtzeiten verbieten – sonst könnte man sie gleich den Bestattern überlassen.

Ein nächtlicher Noteinsatz mit Martinshorn und Blaulicht stört vielleicht den ein oder anderen, doch wer in der Stadt wohnt, muss das aushalten können. Andere Bürger ärgern sich über Laubbläser, Kirchenglocken, stinkende Tiere oder piepende Müllfahrzeuge.

Wer das alles in den Städten nicht braucht, der sollte aufs Land oder auf eine einsame Insel ziehen und die Rettungskräfte einfach ihre Arbeit machen lassen. Elke Westerwalbesloh