Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Noch nie in der zwölfjährigen Geschichte des Harsewinkeler Lichterabends ist das Stadtzentrum nach Ladenschluss derart belebt gewesen wie diesmal. In Scharen geben sich große und kleine Besucher dem Rausch der Farben hin.

Aber nicht nur das Wendlandhaus, der Alte Markt, die St. Lucia Kirche und Stadtbücherei St. Lucia, auch kleine Baumalleen und das alt ehrwürdige Traditionshaus Wilhalm wurden mit Scheinwerfern illuminiert. Geschäfte und Privatwohnungen erstrahlen vielfältig und farbreich. Originell war ein beleuchtetes Lichtspiel-Arrangement des KuBi Kultur- und Bildungsvereins Harsewinkel in den ehemaligen Geschäftsräumen eines Second-Hand-Handels am Alten Markt 10, das musikalisch von Till Sommer und Katharina Brinkrolf begleitet wurde.

Damit der Lichterglanz richtig zur Geltung kam, hatten die Stadtwerke Harsewinkel die Straßenbeleuchtung im Veranstaltungsraum abgeschaltet. Maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben ferner die netten Aktionen der mehr als 30 Einzelhandelsgeschäfte rund um den »Alten Markt«, der Gütersloher Straße, Marienstraße, Münsterstraße, den Kirchplatz und an der Clarholzer Straße sowie die musikalische Unterhaltung durch Ole Sperber (Gesang und Gitarre), Malte Schön (Schlagzeug) samt Marvin Runge am Bass. Sie begeisterten mit melodischen Klassikern und eigenen Kompositionen. Dabei geriet das Einkaufen bis 22 Uhr fast zum Nebenschauplatz.

Fackeln vor den Läden

Um die Gäste in die Geschäfte einzuladen, hatten Einzelhändler Windlichter, kleine Fackeln und stimmungsvolle Lichtsäulen vor die Eingangstüren ihrer Geschäfte gestellt. Andere warteten mit originell beleuchteten Schaufenstergestaltungen und einem alten VW-Campingbus auf. Neben stark nachgefragter Rostbratwurst vom Grill bei der Fleischerei Gottemeier gab es auch gute Weine bei Lotto-Toto Flaskamp, eine Raschel-Aktion bei Gerland-Hörgeräte, Tee und Kekse bei JFK-Optik, Glühwein beim »Fotoparadies« von Bernhard Brockmann, Duftproben bei der Parfümerie am Alten Markt und melodische Livemusik von Jürgen und Rainer Homeyer, die im Laden »Einfach Bunt« von Karin Beyer für angenehme Einkaufsstimmung sorgten.

Marvin Dirkorte saß bei Christiane Nordemann im Laden von »Ideen im Raum« am Klavier, um die Besucher mit schwungvollen Klassikern und harmonischen Songs zu unterhalten. Viel beachtet waren auch die lebendigen Schaufensterpuppen - allen voran der modisch gekleidete Chihuahua Theo. Im Weltladen der evangelischen Kirche an der Clarhol-zerstraße versorgten Ehrenamtliche die Besucher mit Currywurst, die mit der Soßenkreation von Pastor Martin Liebschwager veredelt wurde.

Wehmut bei Wilhalm

Wie schon im Vorjahr startete am Freitag auch der Vorverkauf des Kolping-Theaters »Barfuß im Schnee«. Dazu hatten sich mehr als 300 Personen, geduldig wartend, in eine Reihe angestellt. Bereits um 14.15 Uhr hatten sich erste Käufer einen Platz vor dem Ticketschalter, der um 19 Uhr öffnete, reserviert. Viel Beachtung fanden auch die »Harsewinkeler Ansichten«, alte Heimatbilder des Fotografen Johann Hermann Jäger, die großformatig auf der Seitenwand des Hauses Alter Mark 5 gezeigt wurden. Zeitweise kein Durchkommen war im alten Gasthaus Wilhalm angesagt. Unter Regie von Achim Koriath fanden sich Scharen von ehemaligen Stammgästen aber auch Erstbesucher in dem Schankraum ein. »Das ist wie nach Hause kommen. Es ist so schön mal wieder hier zu sein und gleichzeitig so traurig, dass es Wilhalm so nicht mehr gibt«, erklärte eine Gruppe von Freunden, die seit 1999 wöchentlich bei Wilhalm einkehrten.