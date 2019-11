Harsewinkel (WB/GG). Ende 2018 an den Start gegangen, wurde die Holzmanufaktur Harsewinkel in der Gesamtschule jetzt offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Ziel dieser in zwei ehemals leerstehenden Technikräumen eingerichteten Holzmanufaktur ist es, nicht nur Gesamtschülern aller Klassen, sondern auch Grundschülern aus Harsewinkel, Marienfeld und Greffen eine mögliche Karriere im Handwerk aufzuzeigen.

Neben Thorsten Kinner als erster Vorsitzender gehören auch Dr. Wolfgang Strotmann als pädagogischer Leiter und Michael Burke als kaufmännischer Leiter zum Vorstand der Holzmanufaktur Harsewinkel. Werkstattleiterin ist Tischlermeisterin Ute Delbrügge. Die Holzmanufaktur ermöglicht Grundschülern aber auch Schülern aus weiterführenden Schulen erste Erfahrungen mit dem Werkstoff Holz und den dazugehörigen Werkzeugen.

Grundlagen der Holzbe- und verarbeitung

Unter fachlicher Anleitung werden Schulabsolventen mit besonderem Unterstützungsbedarf aber auch Schülern der Jahrgänge acht und neun im Praktika Grundtechniken, wie Sägen, Bohren, Verbinden und Schleifen vermittelt. In Zusammenarbeit mit der Fortbildungsakademie der Wirtschaft, der Bundesagentur für Arbeit und zahlreichen Firmenpartnern bietet die Holzmanufaktur eine dreijährige theoriereduzierte Ausbildung zum »Fachpraktiker für Holzverarbeitung« an, die mit einer Facharbeiterprüfung abschließt. Der Berufsschulunterricht findet an eineinhalb Tagen im Förderberufskolleg in Bielefeld statt. Hierbei erlernen die Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr der Holzmanufaktur alle Grundlagen der Holzbe- und verarbeitung. Das zweite und dritte Ausbildungsjahr verbringen sie in einem Partnerbetrieb, wo sie im Idealfall auch für eine Anschlussbeschäftigung übernommen werden. Ein sicherlich außergewöhnlicher Weg, der nach bisherigen Erfahrungen aber vielversprechend ist.

Mehr als 20 Workshops

Aktuell werden zwei Auszubildende sowie zwei Langzeitpraktikanten von Ute Delbrügge unterrichtet. Des weiteren sind mehr als 20 Workshops von Grundschulen gebucht. An den Nachmittagen werkeln Schüler aus den siebten bis zehnten Klassen der Möbelbau-AG´s in der Holzmanufaktur. »Gute Rahmenbedingungen, das ist es, was die Holzmanufaktur möglich gemacht hat«, sagt der Vorsitzende Thorsten Kinner.