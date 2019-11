Der Halbraupen-Traktor Axion Terra Trac zählt zu den Neuheiten, die Claas aktuell auf der Landtechnik-Messe Agritechnica in Hannover vorstellt. Die Raupe belastet den Boden weniger als Reifen. Hergestellt wird sie im Claas-Werk in Paderborn. Das Traktorenwerk des Unternehmens befindet sich im französischen Le Mans. Foto: Claas

Ihre Kunden, die Landwirte, sind auf der Straße und demonstrieren. Sind Sie – zumindest in Gedanken – dabei?

Thomas Böck: Auf jeden Fall. Und nicht nur, weil die Landwirte unsere Kunden sind. Sie ernähren die Menschen. Darum unterstützen wir die Forderungen der Bauern nach einem Einkommen, das ihrer Arbeit und Leistung gerecht wird, und nach mehr Ansehen in der Gesellschaft.

Auch wenn die Bauern mehr produzieren, als die Gesellschaft verzehrt?

Böck: Ja. Denn es gibt Regionen in der Welt, die aus klimatischen Gründen auf Getreideimporte angewiesen bleiben, die in den gemäßigten Zonen – also zum Beispiel in Europa, USA und zunehmend Russland – produziert werden.

Was muss die Agrarpolitik aus Sicht der Landtechnik-Industrie in Europa ändern?

Böck: Sie muss nachhaltiger werden.

Das sagt der Chef von Claas?

Böck: Gerade er. Landmaschinen können mit digitaler Vernetzung den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln deutlich reduzieren. Außerdem haben die neuen Landmaschinen einen viel niedrigeren Kohlendioxid-Ausstoß.

Thomas Böck Bevor Thomas Böck (48) am 1. Oktober bei Claas in Harsewinkel als Nachfolger von Hermann Lohbeck (56) den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen hat, leitete er im Konzern das Ressort Technologie und Systeme. Der Diplomingenieur mit Fachrichtung Elektrotechnik begann seine berufliche Laufbahn als Entwickler für Fahrzeugsysteme. Von 1996 bis 2006 arbeitete er bei anderen Land- und Nutzfahrzeugherstellern in leitenden Positionen. 2006 trat Böck in die Claas-Gruppe ein, war unter anderem Geschäftsführer im Claas-Werk im südbadischen Saulgau. 2014 wurde Böck in die Konzernleitung der Gruppe berufen. Zusätzlich zum Vorsitz der Geschäftsführung leitet er künftig die Ressorts Technologie und Systeme.

Inwiefern?

Böck: Satellitengesteuerte Lenksysteme vermeiden, dass Flächen zweimal überfahren werden. Elektronische Assistenzsysteme sorgen für den optimalen Drusch. Neue Motoren verbrauchen viel weniger Energie. Die EU sollte dem Rechnung tragen und ihre Agrarförderung in Teilen so umbauen, dass Investitionen, die die Landwirtschaft auf diese Weise nachhaltiger machen, mehr gefördert werden.

Die Bilanz für das aktuelle Geschäftsjahr liegt noch nicht vor. Trotzdem können Sie sicher sagen, in welchem Zustand sie das Unternehmen am 1. Oktober übernommen haben?

Böck: In einem guten Zustand. Trotz zwei aufeinanderfolgender langer Dürreperioden in Teilen Europas war das Jahr für Claas erfolgreich. Der Umsatz entwickelte sich stabil. Zugleich haben wir hohe Investitionen etwa in die Digitalisierung und Entwicklung neuer Maschinen getätigt, die sich in den nächsten Jahren noch auszahlen werden.

Stichwort neue Maschinen: Was zeigt Claas auf der weltgrößten Agrartechnikmesse Agritechnica in Hannover?

Böck: Einen neuen Lexion. Das Flagschiff unter unseren Mähdreschern hat zwar die gleichen Außenmaße wie der Vorgänger, bringt aber bis zu 25 Prozent mehr Leistung. Noch deutlicher wird der Fortschritt bei einem Vergleich mit dem allerersten Lexion von 1995. Heute braucht die Maschine eine Stunde, um so viel Getreide zu ernten, dass damit eine Million Brötchen gebacken werden können. Und sie benötigt dafür nur noch ein Drittel des Kraftstoffs. Premiere feiert auf der Agritechnica auch unser neuer Halb-Raupen-Traktor Axion Terra Trac, dessen Raupenlaufwerk übrigens in unserem Paderborner Werk hergestellt wird. Der Vorteil: mehr Zugkraft, weniger Kraftstoffverbrauch und mehr Komfort. Weniger Kraftstoff verbrauchen auch die neuen Jaguar Feldhäcksler. Sie halten die eingestellte Drehzahl konstant und regeln Motorleistung und Fahrgeschwindigkeit entsprechend der Erntemasse.

Und was tut sich auf der IT-Seite?

Böck: Ein großes Thema auf der Agritechnica wird Data Connect sein, die Zusammenarbeit von Claas mit John Deere. Wir habe die erste herstellerübergreifende Cloud-to-Cloud Lösung geschaffen. Damit kann der Landwirt ab Mitte 2020 Maschinen unterschiedlicher Hersteller steuern und überwachen. Erst vor wenigen Tagen hat Data Connect mit Case New Holland einen weiteren wichtigen Partner gewonnen. Andere Wettbewerber sind eingeladen! Damit kommt die Landtechnik dem Ziel, einen einheitlichen digitalen Standard zu schaffen, ein großes Stück näher – näher als zum Beispiel die PKW- oder die Nutzfahrzeugbranche.

Sind Fridays for Future und Future Farming nicht doch Gegensätze?

Böck: Wir teilen mit Fridays for Future das Ziel, den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft deutlich zu senken. Dafür muss man das System insgesamt sehen. Dafür werden wir weit über den eigentlichen Motor hinausdenken und nicht nur die verschiedenen Arbeitsaggregate verbessern, sondern letztlich die gesamte landwirtschaftliche Prozesskette optimieren. Da können wir mit Fridays for Future sicher zusammenarbeiten.

Aber beim Antrieb stützen Sie sich weiter auf Dieselmotoren, oder?

Böck: Das bleibt sicher noch eine Weile so. Immerhin haben wir in den letzten zehn Jahren den Ausstoß an Feinstaub und Stickoxiden um mehr als 90 Prozent reduziert. Der »Akku« für einen Mähdrescher wäre heute jedoch so groß wie Haus und 20 Tonnen schwer. Das ist auf keiner Landmaschine unterzubringen. Außerdem kann ein Landwirt nicht bis zu 14 Stunden darauf warten, dass seine Maschine wieder aufgeladen und damit betriebsfertig ist. Natürlich forschen wir wie die Nutzfahrbranche auch an Alternativen. Das können Hybridantriebe sein, besser noch Wasserstoff, vielleicht auch eine Brennstoffzelle. Elektromotoren sind bei den großen Landmaschinen für längere Zeit aber noch kein Thema.

Die Landwirte gehören zu den ersten, die auf den Klimawandel reagieren müssen. Was bedeutet das für Claas?

Böck: Die Häufung von extremen Wetterlagen führt dazu, dass die Zeitfenster, in denen Bauern ernten können, kleiner werden. Früher war der Landwirt acht bis zehn Wochen fast jeden Tag auf dem Feld. Heute muss die Ernte in vielleicht zehn bis zwölf Tagen erledigt sein. Umso wichtiger ist es, diese Zeit effektiv zu nutzen. Also müssen künftige Landmaschinen noch produktiver sein. Hinzu kommt, dass auch die Erntegüter sich verändern. Der Anbau von Süßkartoffeln schien in unseren Breiten früher undenkbar. Nun wird er möglicherweise rentabel. Luzerne lieben eher trockene Böden und werden deshalb häufiger angebaut. Das sind nur zwei Beispiel für den Wandel.

Testen Sie auch autonom fahrende Landmaschinen?

Böck: Viele Claas-Maschinen sind jetzt schon halbautonom unterwegs, in dem etwa die satellitengesteuerte Navigation den Mähdrescher auf bis zu zwei Zentimeter genau steuert. Die britische Universität Harper Adams forscht gerade an einer vollautonom fahrenden Landmaschine. Claas beobachtet den Versuch mit Interesse und unterstützt ihn.

Die Claas-Gruppe

Die Claas-Gruppe, 1913 in Herzebrock-Clarholz von ­August Claas gegründet, zählt im Bereich der Erntetechnik weltweit zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen produziert unter anderem Mähdrescher, Traktoren, Feldhäcksler, Schwader, Heuwender, Reisernter, Pressen und Ladewagen. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieg verlegte Claas vor genau 100 Jahren nach Harsewinkel, das heute offiziell den Beinamen »Die Mähdrescherstadt« trägt. Heute arbeiten dort 2300 der weltweit 11.132 Beschäftigten. Ein Zweigwerk befindet sich in Paderborn; dort zählt Claas weitere 605 Beschäftigte. Von den 3,8 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet die Claas-Gruppe 78,5 Prozent im Ausland.