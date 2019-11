Da freut sich doch das Eichhörnchen: Bald wird es noch mehr Bäume zum Klettern finden. Der neue Bürgerwald im Stadtpark in Harsewinkel wird vorerst aus 30 Bäumen entstehen. Weitere zehn finden dann noch Platz – allerdings werden die erst im nächsten Jahr gepflanzt. Foto: dpa

Von Elke Westerwalbesloh

Harsewinkel (WB). Der geplante Bürgerwald in Harsewinkel nimmt Formen an: Schon am 30. November werden im Stadtpark die ersten Bäume gepflanzt. Für dieses Jahr ist die Aktion damit bereits abgeschlossen. »Erst 2020 können wieder Bäume erworben werden«, sagt Guido Linnemann, der dieses Projekt leitet.