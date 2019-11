Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Tatkräftige Wichtel sind künftig in der Mähdrescherstadt am Werk: Sie bieten in der neuen AWO-Werkstatt Hilfe zur Selbsthilfe und greifen auch Senioren und Behinderten bei kleinen Reparaturen unter die Arme.

Die Werkstatt für Jung und Alt ist am Mittwoch im Keller des Hauses Nordstraße 9 a eröffnet worden. »Ein ehrenamtliches Projekt, das zweite dieser Art im Kreis Gütersloh«, erläutert Doris Weißer von der Stabsstelle Senioren- und Ehrenamtsarbeit der Arbeiterwohlfahrt. In Verl gibt es eine solche Werkstatt bereits, nun sind die Helfer auch in Harsewinkel im Einsatz. Interessierte Bastler können dort mit Unterstützung von Hossam Kawa und Ilias Fares ihre eigenen Vorhaben umsetzen, handwerkliche Fähigkeiten entdecken und diese weiterentwickeln. Begrenzt ist die Werkstatt auf Holz- und Metallarbeiten, elektronische Geräte können dort nicht repariert werden.

2015 aus Syrien nach Harsewinkel

Die beiden Wichtel stammen aus Syrien, sind 2015 nach Harsewinkel gekommen und haben sich an Anna Hirsch von der AWO-Gemeinwesenarbeit vor Ort gewandt mit der Idee, eine solche Werkstatt einzurichten. »Zuerst hatten wir darüber nachgedacht, nur alleinstehende Flüchtlinge anzusprechen, aber im Laufe der Zeit haben wir beschlossen, die Werkstatt für alle Interessierten zur Verfügung zu stellen«, berichtet Anna Hirsch.

Ob jung, ob alt, ob männlich, ob weiblich – alle, die selber reparieren, bauen oder basteln wollen, sind in der neuen Werkstatt an der richtigen Adresse. Geöffnet ist diese dienstags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr. Weitere Freiwillige, die Hobby-Tüftler bei ihren Vorhaben unterstützen möchten, werden noch gesucht.

60 AWO-Wichtel sind kreisweit im Einsatz

Die Stadt hat die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, in Eigenregie eingerichtet wurden die Räume vor allem von Gerd Wetzel, dem dritten Ehrenamtlichen. Er und seine beiden Kollegen wollen künftig auch als AWO-Wichtel Senioren und Menschen mit Behinderung bei kleineren handwerklichen Arbeiten unter die Arme greifen, die in der Regel kein Handwerksbetrieb übernimmt. Sei es die Glühbirne, die ausgetauscht werden muss, sei es der tropfende Wasserhahn, sei es eine Gardinenleiste, die angeschraubt werden muss – all das sind Arbeiten, die die Wichtel übernehmen können.

»Im Kreis Gütersloh sind bereits etwa 60 AWO-Wichtel im Einsatz, mit denen haben wir Harsewinkel immer schon bedienen können. Aber es ist natürlich umso schöner, dass sich hier vor Ort nun drei Helfer gefunden haben«, freut sich Doris Weißer. Neu ist, dass es nun eine Vermittlungsstelle direkt vor Ort gibt. Die Fäden laufen bei Anna Hirsch zusammen, Tel. 05247/2465.