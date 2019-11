Von Gabriele Grund

Doch trotz aller Bemühungen von Stefan Meyer-Wilmes als Präsident der Roten Funken stand der 1975 gegründete Karnevalsverein am Samstag ohne Bewerber da. Demzufolge wurde auch keine Prinzen-Proklamations-Party (PPP) gefeiert, sondern die erste Karnevalsauftaktfeier in der Vereinsgeschichte. Und die fand nicht, wie die meisten Veranstaltungen, im Vereinsheim statt, sondern im Hotelrestaurant Bergmann.

»Entgegen der Planung konnten die Umbaumaßnahmen im Vereinsheim nicht fertiggestellt werden, so dass wir ausweichen mussten. Weil wir heute zudem keine Proklamation haben werden und deshalb mit einer deutlich geringeren Besucherzahl zu rechnen war, haben wir uns entschlossen auf ein größeres Programm zu verzichten und stattdessen mit einigen Mitgliedern und Senatoren einen gemütlichen Abend zu verbringen.«

Rund 40 geladene Gäste waren der Einladung gefolgt

Rund 40 geladene Gäste waren der Einladung zu einem guten Essen und viel Geselligkeit gefolgt. Höhepunkt des Abends war die Verabschiedung des Karnevalsprinzenpaares Brigitte I. und Hans I. Dunkel. Auch wenn sie ihren Abschied nehmen mussten, ohne Nachfolgern ein schönes Regierungsjahr wünschen zu können, betonte Hans Dunkel wie gut ihnen das Prinzenjahr gefallen hat. Das diesjährige Motto der närrischen Session lautet »Einfach mitmachen und Freude erleben.« Damit wolle man verdeutlichen, dass Karneval keine Last, sondern Lust und Freude ist, betonte der Präsident.

»Wir sind ein gut situierter Verein, der viele Aktivitäten anbietet. Während unsere Tanzsportgarde an Mitgliedern zulegt, sind wir aktuell nur noch 100 Karnevalisten«, so Stefan Meyer-Wilmes. Auch wenn sich in den Reihen der Jecken zahlreiche junge Leute tummeln, so stagniert das aktive Engagement aufgrund von Beruf, Familie und anderen Freizeitaktivitäten. Seit Juni war Stefan Meyer-Wilmes mit der Direktansprache von geeigneten Prinzenkandidaten beschäftigt. Auch wenn sich bisher niemand gefunden hat, so wolle man nicht von seinen Voraussetzungen für das Repräsentationsamt abweichen. »So sollten Interessierte kommunikationsstark und gesellig sein, denn sie vertreten in einer Vielzahl von repräsentativen Pflichten den Karneval in der Stadt.« Ebenso erfolglos wie die Suche nach einem neuen Prinzenpaar ist bisher auch der vor einigen Jahren begonnene Versuch geblieben, sich mit dem KVSL in Harsewinkel und der KG Heckerheide in Marienfeld zusammenzuschließen, um gemeinsam einen Stadtprinzen oder ein Paar zu stellen. Trotzdem hat Stefan Meyer-Wilmes keinerlei Sorge um die Entwicklung des Karnevals in Harsewinkel.

Karnevalsumzug wird auf jeden Fall am 23. Februar stattfinden

Auf keinen Fall vom Verlauf der Prinzenpaarsuche beeinträchtigt ist der große Karnevalsumzug. Er wird auf jeden Fall am 23. Februar stattfinden. »Wenn sich bis dahin noch ein Prinz oder ein Prinzenpaar findet, würden wir uns sehr freuen«, so Stefan Meyer-Wilmes.