Von Elke Westerwalbesloh

So teilt die Verwaltung mit, dass rein rechnerisch im Ortsteil Harsewinkel ab dem Kitajahr 2021/2022 weitere vier Gruppen benötigt werden, um die Bedarfe der Kinder von eins bis sechs Jahren zu decken. In Greffen wird aller Voraussicht nach eine weiter Gruppe an Ü3-Plätzen benötigt, in Marienfeld sogar bis zu zwei Gruppen.

So gestaltet sich die Suche nach einem Betreuungsplatz für die Knirpse weiter über Online-Anmeldung, Wartelisten und Rückmeldebögen – bis hin zur Verzweiflung. Eltern, die es sich erlauben können, warten weiter ab. Sie sitzen mit ihren Kindern in der Warteschleife, um auch den Platz in der Einrichtung zu bekommen, den sie sich wünschen. Denn so manches Mal muss der Kreis Gütersloh bzw. die Stadt Harsewinkel auch einen Platz zuteilen, weil die Möglichkeiten begrenzt sind. Das berichtet Ulrike Haget von der Stadtverwaltung Harsewinkel. Denn das Thema Kitabedarfsplanung ist erneut auf der Tagesordnung des Sozialausschusses, der diesen Donnerstag tagt.

Dass es immer mehr Fehlbedarfe an Kita-Plätzen gibt – derzeit in Harsewinkel rein rechnerisch 86 Kindergartenplätze für Ü-3-Kinder, erklärt Haget sich mit zum einen steigenden Kinderzahlen und zum anderen der Änderung des Anmeldeverfahrens (»Kivan-online«). Denn über das online-Verfahren »Kivan« können Familien ihre Kleinsten immer nur für das aktuelle Kindergartenjahr vormerken lassen.

Ein weiterer Einschnitt, der sich auf die Planung der Kita-Plätze auswirkt ist, dass immer mehr Eltern von ihrem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nach Vollendung des ersten Lebensjahres Gebrauch machen. Ferner sind die Zuzüge von Familien aus Osteuropa ein weiterer Aspekt bei dem steigenden Bedarf an Kita-Plätzen.

Der Kreis Gütersloh hat bereits in diesem Jahr auf den Mangel in Harsewinkel reagiert und für weitere 30 Ü3-Kinder (von 730 auf 760) die Möglichkeit des Kita-Besuchs geschaffen. Vier zusätzliche Plätze konnte die Stadt für die U3-Kinder einrichten (von 209 auf 213 Plätze). Insgesamt stehen 973 Plätze (Vorjahr 939) zur Verfügung.

Auch die Wahl der Betreuungszeiten für die Rabauken ändert sich: Es gibt eine leicht steigende Nachfrage nach 45-Stunden-Plätzen – und zwar um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im kommenden Jahr werden diese Plätze nicht mehr ausreichen und der Kreis Gütersloh steht vor der nächsten Herausforderung. »Das Kreisjugendamt prüft derzeit in Absprache mit der Verwaltung verschiedene Möglichkeiten und Modelle an verschiedenen Standorten in den jeweiligen Ortsteilen und mit möglichen Trägern«, versichert Ulrike Haget.