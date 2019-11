Ein 19-jähriger Fahranfänger hat am Mittwochabend die Kontrolle über seinen Kia verloren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, touchierte einen Mercedes, überschlug sich und blieb auf einer Wiese liegen. Foto: Media-Vision

Harsewinkel (GaD). Bei einem Verkehrsunfall in Harsewinkel sind am Mittwochabend zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.32 Uhr. Verursacher war nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei ein 19-jähriger Fahranfänger aus Harsewinkel, der mit einem Kia auf der Oesterweger Straße unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve ins Schleudern. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er einen entgegenkommenden Mercedesfahrer (37) aus Harsewinkel im Frontbereich der Fahrerseite touchierte.

Beim Versuch sein Fahrzeug wieder auf die rechte Fahrbahn zurück zu lenken, verlor der Jugendliche endgültig die Kontrolle. Der Wagen überschlug sich und krachte nach rechts in eine tiefer gelegene Wiese. Weil auch der Mercedesfahrer versucht hat, durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden, geriet auch dieses Fahrzeug außer Kontrolle. Dabei schleuderte der Kombi nach rechts in einen Graben. Beide Männer wurden nach dem Unfall mit leichten Verletzungen in ein Warendorfer Krankenhaus gebracht.

Die zwei demolierten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die Oesterweger Straße, zwischen Rhedaer Markt und In den Haken, für mehr als anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Harsewinkel sicherte die Unfallstelle ab und unterstützten die polizeiliche Maßnahme durch Ausleuchten der Unfallstelle.