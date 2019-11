Fanatische Mischwesen sind bei der Ausstellung von Ute Kugel-Erbe in der Harsewinkeler Stadtbücherei zu sehen (von links): Manfred Kugel, Ludger Ströker und Frido Jakobs. Foto: Grund

Harsewinkel (WB/GG). Die Gütersloher Künstlerin Ute Kugel-Erbe war zeitlebens von einem nahezu unstillbaren Verlangen nach künstlerischem Schaffen erfüllt. »Meine Frau war immer sehr fleißig. In der Folge kamen tausende Kunstwerke zusammen«, berichtet Manfred Kugel (89) voller Stolz und Anerkennung über das Wirken seiner Frau.

Die bekannte Künstlerin, die im Oktober 2017 im Alter von 88 Jahren verstorben ist, hat eine Vielzahl von Gemälden, Collagen, Fotografien, Objekten und Web-Art Bildern hinterlassen, die die fast sehnsüchtige Leidenschaft des Ausprobierens neuer künstlerischer Möglichkeiten deutlich machen. Einen rund 15 Werke umfassenden Auszug der riesigen Kunstsammlung ist nun erstmals in der Stadtbücherei St. Lucia in Harsewinkel zu sehen.

Unter dem Motto »Die Farben des Gesichtes« werden bis zum 31. Dezember verschiedene Collagen ausgestellt. Eröffnet wird die Ausstellung an diesem Freitag um 19 Uhr. Ausgewählt wurden die Bilder von Ludger Ströker und Frido Jakobs, die zusammen mit Büchereileiterin Petra Haverkemper die »Galerie«, eine Kunst-Kooperation der Stadtbücherei mit dem Kultur- und Bildungsverein, leiten.

»Zwei Jahre vor ihrem Tod hat sich meine Frau überwiegend auf Collagen konzentriert«, sagt Manfred Kugel. Der ehemalige Vertriebsmanager von Mohndruck hat es sich zur Aufgabe gemacht, den künstlerischen Nachlass seiner Frau durch Ausstellungen zu veröffentlichen. »Meine Frau hat mir während meiner Berufszeit immer zur Seite gestanden. Deshalb möchte ich etwas zurückgeben.« Mehr als 500 Collagen dokumentieren heute die ungeheure Schaffenslust von Ute Kugel-Erbe, die Gebrauchsgrafik studierte, von 1955 bis 2017 Buchillustrationen, Gedichte und Kinderbuch schrieb und illustrierte, 1974 die Fotografie als Kunstform für sich entdeckte, Themenaufträge für Wandkalender, Bildbände absolvierte, Web-Art-Gobelins, Acryl- Öl-Malerei, Aquarelle sowie Collagen und Objekte kreierte.

Zu den in der Stadtbücherei zu sehenden Collagen wie »Zeitfresser«, »Drei Möglichkeiten«, »Magic« und »Heaven can wait« sei gesagt, dass Ute Kugel-Erbe jede Arbeit aus einem riesigen Konvolut von Modezeitschriften entstehen ließ. »Möglich wurde das, weil ich unter anderem die Vogue-Ausgaben und andere hochwertige Zeitschriften, die in Gütersloh gedruckt wurden, gesammelt habe. Genau die haben meine Frau eines Tages zu neuen Bildern inspiriert«, erinnert sich Manfred Kugel. Dabei schnitt sie Elemente und feinste Bildnisse nicht etwa mit einer Nagelschere, sondern mit einer großen Papierschere aus. »Das war aber nur möglich, weil meine Frau handwerklich mit Papier umgehen konnte.« Anschließend wurden die Schnipsel zu fantastischen Gebilden neu angeordnet. Dabei entstanden surrealistische Mischwesen und Individuen, die halb Mensch, halb Tier waren, bereichert mit Mustern, Farben, Federn und Stoffen, die jeder Collage Tiefe und scheinbare Bewegung bescherten. Manfred Kugel erinnert sich, dass während der Arbeitsprozesse kein Luftzug die zunächst nur aufgelegten Ausschnitte bewegen durfte. Erst als Ute Kugel-Erbe handwerklich exzellent alles nach ihren Vorstellungen aufgeklebt hatte, herrschte wieder Gelassenheit.