Von Gabriele Grund

»Wir haben Gespräche mit Clemens Wittkamp jun. als Inhaber des Waldschlößchen geführt und uns darauf geeinigt, dass wir ins Alte Bauernhaus umziehen«, erklärte August Kämpchen als Vorsitzender des Blasorchesters. Nahmen früher zwischen 150 und 160 Besucher teil, waren diesmal mehr als 220 Besucher dabei. »Das ist absoluter Rekord und hat einfach damit zu tun, dass hier ein größerer Saal zur Verfügung steht«, so August Kämpchen. In der Küche des Alten Bauernhauses weiß man derartige Menschenmassen zu verköstigen. Bauernhaus-Chef Arno Knobbe, Seniorchefin Marlies Knobbe, das Kochteam und die Servicedamen kredenzten rund 90 Kilo Grünkohl, mehr als 60 Kilo Würstchen und Kasseler, 30 Kilo Sauerkraut sowie über 40 Kilo Kartoffeln.

Nach dem Essen wird der klingende Nachtisch serviert

Nach dem Essen war mit feinen Genüssen noch lange nicht Schluss, denn 33 Musiker des Blasorchesters Marienfeld sorgten für einen klingenden Nachtisch. Sie präsentierten eine Vielzahl schöner Kompositionen aus Musical, Film und Radio. Zwischendurch bereicherten Solisten wie Sebastian Wiwianka am Amboss den gelungenen Orchester-Auftritt mit eigenen Beiträgen. Unter der Regie von Wolfgang Schmitz, der seit Anfang 2018 als musikalischer Leiter beim Marienfelder Blasorchester im Einsatz ist, sorgten die Musiker dafür, dass Werke wie »The Lion King«, »James Last Golden Hits«, »National Emblem« und auch das Frank-Sinatra-Medley mit gebotener Sensibilität, klarer Phrasierung und einer ausbalancierten Feinzeichnung in hörbarer Professionalität mündeten und somit in instrumentaler Voll­endung präsentiert wurden.

Seit Sommer haben sich die Instrumentalisten in wöchentlichen Proben auf den Westfälischen Abend vorbereitet. Ein Einsatz, der sich gelohnt hat, denn mit dem Eröffnungshit »Wiener Praterleben«, ein von Siegfried Translateur im Jahr 1892 komponierter Walzer, machten die Marienfelder ihre geballte instrumentale Kompetenz von Beginn an deutlich. Souverän intonierten sie nicht nur das nachfolgende »Feuerfest«, das Josef Strauß 1869 als Hommage an das Schmiedehandwerk schrieb und bei dem Sebastian Wiwianka als Solist am Amboss zu hören war, auch der leidenschaftliche »Libertango« mit August Kämpchen am Akkordeon und die schwungvolle »Südböhmische Polka« wurden mit lautstarkem Beifall belohnt.

Wer möchte, kann montags zu den Proben kommen

Diese Stücke zur Eröffnung, aber auch der Bluesklassiker »Trombone Dreams« mit Simone Lux und Michael Wickern an der Posaune, das Swing-Stück »Chattanooga Choo Choo«, »Cherry Pink« mit Solist Hendrik Kuhre an der Trompete und »Mixed Pickles« wurden extra für den Westfälischen Abend neu einstudiert. Für Hintergrundinformationen sorgte Holger Karius. Wer Interesse hat, beim Marienfelder Blasorchester mitzuspielen, kann montags um 19.45 Uhr bei den Proben im Bürgerhaus vorbeischauen.