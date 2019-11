Künftig soll es in Harsewinkel Seniorentaxis geben. Die Planungen werden allerdings dieses Jahr nicht mehr abgeschlossen.

Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Gibt es in Harsewinkel demnächst ein Seniorentaxi, das ältere Menschen und Menschen mit Behinderung kostengünstig ans Ziel bringt? Die Chancen sind nicht schlecht, grundsätzlich standen die Mitglieder des Sozialausschusses dem Antrag der Bündnisgrünen positiv gegenüber. Jetzt gilt es noch, die Detailfragen zu klären.

Juan Carlos Palmier (Grüne) erläuterte die Idee, die hinter dem Antrag seiner Fraktion steckt: Es gehe um die Teilnahme der Senioren – er nannte Menschen über 70 – am gesellschaftlichen Leben. Aufgrund der veränderten Lebensbedingungen sei dies manchmal gar nicht so einfach.

Viele erwachsene Kinder wohnten weit entfernt oder seien berufstätig und hätten nicht viel Zeit für ihre betagten Eltern. »Wie kommen die Senioren zum Arzt, zur Apotheke, wie können sie an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen? Viele würden gern, wissen aber nicht, wie sie hinkommen sollen«, führte Palmier aus. »Viele können es sich auch nicht leisten, immer mit dem Taxi in die Stadt zu fahren«, spielte er zudem auf den Faktor Altersarmut an. »Gerade die Gruppe der Senioren sind das Rückgrat unserer Gesellschaft, viele sind auch ehrenamtlich aktiv. Das sollten wir wertschätzen.«

Genau ein solches Pilotprojekt für ein Jahr hatte auch die Stadtverwaltung vorgeschlagen und empfohlen, dafür 25.000 Euro einzukalkulieren. Aufgrund der Zunahme der älteren Generation und damit der Zunahme an Senioren, die aufgrund einer geringen Rente materiell am Existenzminimum lebten, sei ein solches Pilotprojekt sinnvoll.

Denkbar wäre, dass die Stadt eine Fahrt mit dem Seniorentaxi mit 50 Prozent des Fahrpreises bezuschussen würde, maximal jedoch mit zehn Euro. Ein Seniorentaxi sei eine Vereinbarung zwischen dem Taxiunternehmen und der Stadt Harsewinkel und habe nichts mit dem klassischen ÖPNV-Angebot zu tun, hieß es.

Klaus Thiemann (CDU) wies auf die bereits bestehenden Angebote wie den Taxi-Bus und das Anruf-Sammel-Taxi hin, von dem viele Harsewinkeler gar nicht wussten.

Diese Angebote sollten bekannter gemacht werden, zum Beispiel auch bei Veranstaltungen des Stadtaltenrings. Zudem fehlten ihm einige Details, wie ein Seniorentaxi geregelt werden könnte. »Es ist für den Taxifahrer nicht zumutbar, zu beurteilen, wer mitfahren darf. Da muss es eine einfach zu überprüfende Legitimation geben, vielleicht eine Karte, die im Bürgerbüro ausgestellt wird«, forderte Thiemann.

Erhard Wiesbrock (SPD) stieß sich an der Zielgruppe der Über-70-Jährgen: »Die meisten von ihnen sind noch rüstig und fahren selbst mit dem Auto. Eine allein erziehende Mutter von drei Kindern hätte vielleicht viel mehr Bedarf. Das sollten wir bedenken.« Zudem sah er es nicht ein, wenn sich rüstige Rentner auf Stadtkosten zum Schützenfest fahren lassen würden.

Claudia Sternberg (UWG) wusste von einer großen Nachfrage zu berichten, gab aber auch zu bedenken, dass Rollstuhlfahrer nicht einfach mit einem normalen Pkw gefahren werden könnten – ob die Taxiunternehmen entsprechend ausgerüstet seien? UWG-Frau Vera Dorgerloh stand der Idee grundsätzlich positiv gegenüber, wies aber auch darauf hin, dass dies eine freiwillige Leistung sei, die in finanziell schlechten Zeiten schwierig aufrecht zu erhalten sei.

Trotzdem: »Es ist gut, der Isolation entgegenzuwirken. Wir sollten aber darüber nachdenken, das Pilotprojekt nicht nur für ein Jahr anzusetzen, denn es dauert ja immer etwas, bis sich ein Angebot in Harsewinkel etabliert hat.«

An den Feinheiten soll nun noch in der nächsten Zeit gearbeitet werden – Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide erklärte, dass es sowieso fern ab der Realität sei, ein Konzept bis zu den in Kürze anstehenden Haushaltsplanberatungen für 2020 vorzulegen zu können.