Von Gabriele Grund

Harsewinkel-Greffen( WB). War der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in Greffen in den vergangenen Jahren schon mal von Schneemassen, heftigen Regenschauern und kräftigen Sturmböen beeinträchtigt, verwöhnte der Wettergott Aussteller und Besucher in diesem Jahr mit Traumwetter. Bei 8 Grad und sogar gelegentlicher Sonne herrschte deshalb beste Stimmung in der Budengasse rund um die Johannes-Baptist-Kirche. Egbert Heinrichs, erster Vorsitzender des Bürgervereins, erinnerte daran, dass der Weihnachtsmarkt seit 26 Jahren aufgrund des vorbildlich-aktiven Bürgerengagements eine willkommene Anlaufstelle für Begegnung, Gespräche und gemeinsames Feiern sei.