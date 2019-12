Von Robert Becker

Marienfeld (WB). Der 17. Klosterpforten-Cup, das Charity-Fußballturnier mit Firmen- und Traditionsmannschaften, erzielte wieder eine große Spendensumme. Am Dienstag überreichten Reinhold Frie und Hoteldirektor Christopher Schemmink vier Schecks über insgesamt 12.000 Euro an vier Einrichtungen in der Region, die jeweils mit 3000 Euro bedacht wurden.

Bei der diesjährigen Veranstaltung hatte es viel Neues gegeben: Erstmals gewann mit Alulux unter großem Beifall eine Firmenmannschaft. Bei der Players Night am Tag zuvor feierten 800 Gäste im neuen Klosterforum eine berauschende Premiere. Zum Turnier kamen trotz herbstlichen Wetters mit Regen während des Finalspiels rund 2500 Zuschauer auf das Hotelgelände. Es werde immer schwieriger, das hohe Niveau der Veranstaltung auszubauen, gleichzeitig aber eine hohe Spendensumme zu übergeben, sagte Sarah Dörmann von der Agentur impulsevent. „Ich merke, dass mein Schwiegersohn und Sarah Dörmann das sehr gut machen“, sagte Reinhold Frie, der den Klosterpforten-Cup vor 16 Jahren aus der Taufe gehoben hatte.

Kinderhospiz Bethel

Wie in den Vorjahren ging eine Spende an das Kinderhospiz Bethel. Das Hospiz werde die 3000 Euro für die Betreuung von Geschwisterkindern einsetzen, sagte Diakon Jens Rosenfeld. Aktivitäten wie Ausflüge ins Fußballstadion oder ins Freizeitbad könnten so organisiert und finanziert werden, sagte Rosenfeld.

„Kinderträume“

Ebenfalls 3000 Euro nahm Margit Tönnies für die Aktion Kinderträume des Vereins der Deutschen Fleischwirtschaft entgegen. Die Aktion unterstützt mit der Summe die 17-jährige Sina, die aufgrund einer Behinderung einen PKW-Umbau benötigt. Der mehr als doppelt so teure Umbau soll mit der Geldspende mitfinanziert werden.

Elisabeth-Hospital

Ein dritter Teil der Spendensumme fließt an das Elisabeth-Hospital in Gütersloh. Geschäftsführer Stephan Pantenburg erklärte, die 3000-Euro-Spende werde für eine spezielle Therapie bei Sportverletzungen innerhalb seines Hauses eingesetzt.

„Fruchtalarm“

Bedacht wurde auch der neue Partner des Turniers – das Projekt „Fruchtalarm“ der von Laer Stiftung. Das Projekt mit 260 ehrenamtlichen Mitarbeitern hilft krebserkrankten Kindern. In bislang 31 Kinderkrebskliniken in Deutschland wird mindestens einmal wöchentlich ein Besuch der mobilen Cocktailbar am Krankenbett organisiert. Ziel sei es, künftig alle 50 Kinderkrebskliniken in Deutschland zu erreichen, sagte Projektleiterin Peggy Brammert.