Licht am Ende des Tunnels! Sie freuen sich auf die Fertigstellung des neuen Jugendhaus, mit dem nicht nur alle Einschränkungen und Übergangslösungen ein Ende finden, sondern Kindern und Jugendlichen in Marienfeld neue Wirkungs- und Entfaltungsflächen geboten werden. Von links: Daniela Rauh, Thomas Herzog, Pfarrer Jörg Eulenstein, Andreas Gerhard, Anna-Katharina Lindemann, Peter Gödde, Pfarrer Martin Liebschwager, Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide und Baggerfahrer Ulrich Eggelbusch. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Licht am Ende des Tunnels: Vor einer Woche haben die Bauarbeiten für den Anbau des Jugendhauses Trockendock an die städtische Einfachturnhalle in Marienfeld begonnen. Die Investitionssumme von insgesamt 398.000 Euro ist durch einen Förderzuschuss aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ des Landes NRW in Höhe von 313.000 Euro, 50.000 Euro vom Kreis und 35.000 Euro von der Stadt Harsewinkel gesichert. Mit der Fertigstellung des Trockendocks wird, nach zehn Monaten Bauzeit, zum Ende 2020 gerechnet.