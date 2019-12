Die schweren Vorwürfe gegen insgesamt neun jugendliche Beschuldigte aus Harsewinkel (Kreis Gütersloh) haben sich nach 14 Verhandlungstagen in Luft ausgelöst. Das Bild zeigt einen der Hauptangeklagten (18) mit seinem Verteidiger Alexander Strato (rechts) und einem Sprachmittler im Landgericht Bielefeld. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Bielefeld/Harsewinkel (WB). Von dem schweren Vorwurf , ein 14-jähriges Mädchen sei von einer neunköpfigen Gruppe junger Männer in einem Harsewinkeler Partykeller vergewaltigt worden, blieben ein Knutschfleck sowie ein Griff an die Brust: Nach 14 Verhandlungstagen im Landgericht Bielefeld sind am Mittwoch sieben Angeklagte freigesprochen worden. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter wurden zur Gesprächstherapie verurteilt.