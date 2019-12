Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Start in eine neue Karnevals-Epoche: Wenn die drei karnevalistischen Vereine mit Noa-Entertainment gemeinsame Sache machen, kann dabei nur eine ganz dicke Nummer der zügellosen Unterhaltung herauskommen. Und genauso ist es, denn Dominik Klima und Frank Brune (Noa-Entertainment), die Vorstandsmitglieder der Karnevalsgesellschaft Rote Funken, des Harsewinkeler Karnevals-Clubs (HKC) und vom Karnevalsverein St. Lucia (KVSL) haben verkündet, dass sie erstmals in der närrischen Geschichte der Stadt gemeinsam die vier tollen Tage beginnen und beenden werden.

Männerstripper und Boyband unterhalten

Zum Start gibt es am Weiberfastnachts-Donnerstag, 20. Februar, die erste „Mädchen aus Harsewinkel“-Sitzung im Rathauszelt. Sie ersetzt den bisherigen Rathaussturm. „Wir haben diese Veranstaltung in Anlehnung an den Landeier-Song ‚Die Mädchen aus Harsewinkel‘ benannt. Aber Landeier und Rathaussturm sind Geschichte. Wir starten in eine neue Karnevals-Ära“, erklärt Dominik Klima.

Als äußeres Zeichen der neuen Epoche findet die bisher im Rathaus erfolgte Schlüsselübergabe mit der Bürgermeisterin im Rahmen der Mädchen-Sitzung statt. Für ein närrisches Eintrittsgeld von 11,11 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 15 Euro) steigt ab 17 Uhr eine Mega-Weiberfastnachtsparty für möglichst kostümierte Frauen ab 18 Jahren. Und weil bei so einer Party nicht nur das Tanzbein, sondern auch Augen und Ohren bedient werden wollen, werden der ausgeflippte Ballermann-Sänger Mickie Krause, eine Truppe gut gebauter Männerstripper und die Boyband „Harry Polter“ aus Düsseldorf die Frauenmassen in Ekstase versetzen.

Am Narrenpranger können die Männer verweilen

Zudem entsteht gerade ein Narrenpranger, an dem durch vielfältige Torheiten aufgefallene Männer zum Verweilen eingeladen werden. Auch wenn es schon einige Kandidaten gibt, sind die Organisatoren für weitere Vorschläge offen. Das betritt auch die Suche nach einem Co-Moderator oder einer Co-Moderatorin, der oder die zusammen mit Doris Grabowsky alias „DHL-Doris“ den Abend moderieren möchte. Ab 20 Uhr ist dann auch Männern der Zutritt ins Zelt erlaubt, so dass man gemeinsam ab 20.30 Uhr den Auftritt von Mickie Krause und die folgende Party feiern kann.

Bei einem derart starken Programm haben etliche Frauengruppen bereits ihr Kommen zugesagt, so dass der seit Jahren eingesetzte Bus, der Scharen von Frauen zur Weiberfastnachtsfeier nach Rietberg gefahren hat, abbestellt wurde. Eintrittskarten sind bei Provinzial Redemann, unter www.noa-entertainment.de und an der Abendkasse erhältlich. Platzreservierungen für Gruppen ab zehn Personen sind von diesem Freitag an unter info@noa-entertainment.de möglich.

„Kölsche Cover Band“ spielt nach dem Straßenumzug auf dem Alten Markt

Mit der „Kölsche Cover Band“ wurden auch schon Landeier-Nachfolger für den Auftritt nach dem Straßenumzug am Karnevalssonntag gefunden. Die fünf westfälischen Musiker werden nach einem Vorprogramm ab 16 Uhr den Alten Markt aufmischen. Der Eintritt ist frei. Zum Straßenkarneval erklärte Siggi Stahlberg vom Vorstand der Karnevalsgesellschaft Rote Funken, dass man mit den bisherigen Anmeldungen sehr zufrieden sei. Gesucht wird aber noch immer ein Erwachsenen- und Kinderprinzenpaar.