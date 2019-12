Von Gabriele Grund

Zumindest wenn man am 11. Januar 2020 als Sternsinger unterwegs ist. Auf diesen Einsatz haben sich kürzlich etliche Kinder in Marienfeld vorbereitet. Anlass ist die 47. Sternsingeraktion. Beginn des ökumenischen Aussegnungsgottesdienstes am 11. Januar ist um 13.30 Uhr in der katholischen Kirche. Kinder jeder Konfession und ab fünf Jahren können sich an der Sternsingeraktion beteiligen. Sehr wichtig ist auch die Unterstützung von Eltern und Jugendlichen, die einzelne Gruppen bei der Aktion begleiten oder mit dem Auto in die Außenbezirke und Bauernschaften fahren. Letzter Vorbereitungstreff ist am 6. Januar von 17 bis 18 Uhr im Marienfelder Pfarrheim.

Das Motto: „Frieden für Kinder im Libanon und weltweit“

Unter dem Motto „Frieden für Kinder im Libanon und weltweit“ werden bei dem 62. Dreikönigssingen, in allen deutschen Bistümern Sternsinger, gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), von Tür zu Tür ziehen, um durch ihren Besuch und ihre Lieder darauf aufmerksam zu machen, welche Schwierigkeiten Kinder im Libanon Alltag haben. Im Vorjahr waren bei der 61. Aktion deutschlandweit Kinder und Jugendliche und Begleitende aus 10.226 Pfarrgemeinden und Schulen unterwegs. Insgesamt erzielten sie einen Spendenerlös von 50,2 Millionen Euro.

Um die 10.000 Euro sollen zusammenkommen

Damit auch in diesem Jahr wieder um die 10.000 Euro zusammenkommen, hoffen Nicole Jerrentrup und Carola Hemmesmann, die die Sternsinger-Organisation von Diana Kisse und Astrid Hackling übernommen haben, dass sich möglichst viele Kinder beteiligen, um die insgesamt 30 Bezirke in und um Marienfeld besuchen zu können. Im vorigen Jahr waren 88 Sternsinger in 30 Gruppen mit 29 Begleitern unterwegs. Insgesamt 10.910,65 Euro kamen dabei zusammen. Im Jahr 2018 waren es 11.131,79 Euro. 80 Prozent bekommt das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, 20 Prozent die Kindernothilfe Duisburg. Damit sich die Sternsinger am 11. Januar gut vorbereitet auf den Weg machen können, finden drei Vortreffen im Marienfelder Pfarrhauses statt.