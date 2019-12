Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr 2019 um rund 6,3 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro (Vorjahr 2,1 Mrd. Euro). Das betreute Kundenvolumen der Bank konnte dabei auf 5,3 Mrd. Euro gesteigert werden. Die Nachfrage bei den Kundenkrediten war auch in 2019 hoch. Zum Jahresende beläuft sich der Bestand an bilanziellen Kundenkrediten auf 1,6 Mrd. Euro. Das entspricht einem Kreditwachstum von 4,0 Prozent.

Es ist der Volksbank wiederum gelungen, einen Jahresüberschuss in Höhe von 4 Millionen Euro zu erwirtschaften. Das Jahresergebnis versetzt die Genossenschaft in die Lage, ihren Mitgliedern auch für 2019 eine nennenswert und über dem Markt liegende Dividende in Aussicht zu stellen. Eine weitere Stärkung des Eigenkapitals durch Rücklagenerhöhung sowie weiterer Ausbau der bilanziellen Vorsorgereserven mit zusammen etwa 10 Millionen Euro lassen die Volksbank für die Zukunft gut gerüstet sein.

Das Zinsergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr trotz anhaltender Niedrigzinsphase aufgrund eines Sondereffektes stabil gehalten werden. In den kommenden Jahren sei allerdings aufgrund der Zinssituation von spürbaren Rückgängen auszugehen, hieß es bei der Vorstellung des Jahresberichts. Das gute Provisionsergebnis aus dem Vorjahr konnte ebenfalls nahezu gehalten werden.

Geldinstitut beschäftigt 380 Mitarbeiter

Die Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand und Personalaufwand) sind planmäßig leicht angestiegen. Das Betriebsergebnis vor Bewertung beträgt 19,0 Mio. Euro. „Wir sind sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, durch weiteres Wachstum bei den gewerblichen Krediten und Baufinanzierungen das Betriebsergebnis vor Bewertung trotz der niedrigen Zinsen auf einem guten Niveau zu halten“, so Vorstand Martin Weber.

„Gleich zwei große Herausforderungen hatten wir zu meistern. Im April erfolgte die Umstellung auf ein neues Bank-EDV-System. Mit der Eintragung in das Genossenschaftsregister im August erhielt die Verschmelzung der Volksbank mit der Volksbank im Ostmünsterland juristisch Gültigkeit. Bereits drei Monate später konnten wir auch erfolgreich technisch fusionieren. Nur mit dem großen Engagement unserer Mitarbeiter haben wir diese Großprojekte erfolgreich meistern können“, erklärte Vorstandsvorsitzender Rolf Weishaupt.

„Aktuell sind wir für unsere Mitglieder und Kunden sehr gut mit dem Filialnetz aufgestellt. Filialschließungen sind momentan nicht geplant. Dennoch ist es eine kontinuierliche Aufgabe, das Kundenverhalten und die Frequentierung in den Geschäftsstellen zu beobachten“, ergänzte Vorstandsmitglied Norbert Eickholt. Auch das Thema „anhaltende Niedrigzinsphase“ zwingt die Volksbank zu handeln. „Bislang haben wir alles getan, unsere Privatkunden vor der Weitergabe eines Negativzinses, den wir als Bank selbst an die EZB zahlen müssen, zu schützen. Um unsere langjährigen treuen privaten Bestandskunden noch vor Negativzinsen zu schützen, werden wir ab dem 1. Januar zunächst ausschließlich für Neukunden ein Verwahrentgelt oder einen Negativzins für Geldanlagen einführen“, so der scheidende Vorstandsvorsitzende Rolf Weishaupt.

Insgesamt betreut die Volksbank mit rund 380 Mitarbeitern mehr als 110.000 Privat- und Firmenkunden und rund 60.000 Mitglieder an 27 Standorten. Der Region seit 1884 eng verbunden, unterstützt die Volksbank jedes Jahr viele gemeinnützige Vereine und Institutionen mit Spenden – in diesem Jahr mit 400.000 Euro.