Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Viel Heimat, interessante Inhalte und einen Ausblick aufs Jahr 2020 gab es beim Neujahrsempfang am späten Mittwochnachmittag in der Aula des Gymnasiums. Zum dritten Mal hat in diesem Rahmen auch eine Sportlerehrung stattgefunden. Diesmal stand Siegfried „Siggi“ Stahlberg vom Karnevalsverein Rote Funken im Mittelpunkt des Interesses.