Harsewinkel (WB). Künftig wird es einen Nachtbus in Harsewinkel geben. Die erste Fahrt nach Bielefeld wird es am Samstag, 25. Januar geben.

Obwohl sich die Situation des öffentlichen Nahverkehrs im Kreis Gütersloh durch verlängerte Fahrzeiten und günstigere Tarife bereits verbessert hat, stellt es sich vor allem für die jungen Menschen in Harsewinkel als nahezu unmöglich dar, in den Nachtstunden nach Bielefeld und zurück zu kommen. „Wer keine Eltern oder keinen Fahrer hat, die bereit sind, die Fahrt zu übernehmen, muss zuhause bleiben“, stellt die Juso-Vorsitzende Rieke Vartmann fest. Mit der Bahn nach Bielefeld zu fahren ist für die Harsewinkeler umständlich, da sie erst mit dem Bus nach Gütersloh fahren müssten und auch da zeitlich eingeschränkt sind.

Los geht es um 22 Uhr ab Greffen

Daran wollen die Harsewinkeler Jusos etwas ändern: der Nachtbus nach Bielefeld kommt! Die erste Fahrt am 25. Januar startet um 22 Uhr in Greffen bei Johannsmann und hält um 22.15 Uhr am Harsewinkeler Rathaus. Der letzte Halt ist um 22.30 Uhr am Waldschlösschen in Marienfeld.

Um 3.45 Uhr geht es vom Boulevard aus zurück

In Bielefeld hält der Nachtbus an zwei Stellen: am Boulevard und an der Kunsthalle. Dann geht’s ins Bielefelder Nachtleben. Nach einem hoffentlich erfolgreichen Abend fährt der Nachtbus um 3.45 Uhr vom Boulevard über die Kunsthalle zurück. Tickets für den Hin- und Rückweg sind für acht Euro unter nachtbusnachbielefeld@gmail.com oder über Instagram (@jusosharsewinkel) erhältlich. Geplant ist, dass der Nachtbus jeden letzten Samstag im Monat angeboten wird. „Es wäre schön, wenn der Nachtbus regelmäßig in den Linienverkehr aufgenommen wird“, wünscht sich Caroline Hanemann.