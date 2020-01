Harsewinkel (WB). Nach dem Überfall auf eine 22-jährige Frau am vergangenen Donnerstagabend an der Wadenhardstraße in Höhe des Remser Wegs hat die Polizei weitere Details veröffentlicht. Wie bereits berichtet , war die junge Frau in Höhe eines Waldstücks von einem Mann von ihrem Fahrrad gestoßen worden.