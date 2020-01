Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Der Amphibienschutz am illegal angelegten Feuerlöschteich an der Hesselteicher Straße (K 14) wird günstiger als zunächst angenommen. Wie Landschaftsarchitekt Rainer Brokmann vom Büro Kortemeier Brokmann aus Herford dem Umweltausschuss am Dienstagabend mitteilte, kann auf einen dauerhaften – und teuren – Amphibienschutzzaun entlang der Hesselteicher Straße verzichtet werden. Damit muss die Stadt anstelle der zunächst genannten 60.000 Euro nur noch 10.000 Euro einplanen.