Lesung in der voll besetzten Aula des Harsewinkeler Gymnasiums: Petra Haverkemper und VHS-Leiterin Annegret Weber begrüßen den Wilsberg-Kommissar Roland Jankowsky.

Von Uwe Caspar

Harsewinkel(WB). Weißwurst. Auch in ihrer letzten Stunde lechzt Eduardos sizilianische Mama ein letztes Mal nach der bayrischen Spezialität. Die Bedingung der todkranken alten Frau: Die Würschtel müssen von Carlo sein. Also schickt Eduardo seinen ebenfalls in mafiösen Kreisen verkehrenden Kumpel Luigi zum Spezialisten. Ein gefährlicher Auftrag.