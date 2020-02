Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel-Greffen (WB). Sie sei nun schon seit 31 Jahren im Stadtrat und noch nie habe sie sich so lange mit einem Tagesordnungspunkt befasst wie mit diesem, sagte Gunhild Hinney, Vorsitzende des Planungs- und Bauausschusses, in der jüngsten Sitzung, als es um die Parkplatzsituation am Frischmarkt in Greffen ging. Bekanntlich will der Marktleiter seinen Lebensmittelmarkt von derzeit 400 auf etwa 1000 Quadratmeter erweitern, dürfte auch bereits seit März 2019 bauen. Doch die Erweiterung führt auch zu einem höheren Bedarf an Parkplätzen. Nun soll der Vorplatz des Kriegerehrenmals an den Betreiber des Lebensmittelmarktes verpachtet werden, damit dieser dort seinen Kunden weitere Parkplätze anbieten kann. Dies hat unter den Greffener Bürgern zu Unmut geführt. Und über die Gestaltung der Parkplätze konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden.