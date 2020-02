Der Fachausschuss hat beschlossen, einen Teil der Talstraße in „Allee der Erinnerung“ umzubenennen.

Harsewinkel (WB/sw). Ein Teilstück der Talstraße wird in „Allee der Erinnerung“ umbenannt. Das hat der Schul-, Kultur- und Sportausschuss am Mittwochabend beschlossen. Betroffen ist der Teil der Talstraße zwischen Prozessionsweg und Abrocksbach. Anwohner gibt es in diesem Bereich nicht.