Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Rekordverdächtige 388 Mitglieder des Claas-Rentner-Clubs (CRC) sowie Dr. Patrick Claas als Aufsichtsratsmitglied des Landmaschinenhersteller haben jetzt in der Mehrzweckhalle Harsewinkel die 52. Auflage des beliebten CRC-Kaffeenachmittages gefeiert. Der mehr als 780 Mitglieder starke Rentner-Club ist ein Zusammenschluss von im Ruhestand lebenden Mitarbeitern der Firma Claas. Durch die große Anteilnahme bekundeten alle Anwesenden nicht nur ihre Verbundenheit zu dem 1913 gegründete Familienunternehmen, sondern hörten auch die neuesten Informationen aus dem Konzern. Höhepunkt war eine Spendenübergabe in Höhe von 10.000 Euro.

Diplom-Physiker Dr. Patrick Claas überreicht symbolische Spendenschecks

Diplom-Physiker Dr. Patrick Claas überreichte symbolische Spendenschecks an den Vorsitzenden des Claas-Rentner-Clubs Günther Mielczarek. Während 2000 Euro aus der Privatschatulle von Dr. Helmut Claas für das erstmals geplante Herbstfest am 9. Oktober – Ersatz für das bisherige Oktoberfest – gestiftet wurden, sind 8000 Euro als Bezuschussung für die restlichen CRC-Jahresaktivitäten vorgesehen.

Motto: Einmal Claasianer, immer Claasianer

Günther Mielczarek freute sich riesig. Sein besonderer Dank ging an Firmenchef Dr. Helmut Claas, der stets Interesse zeige und ein Herz für die Belange der Class-Rentner habe. Der CRC-Vorsitzende machte deutlich, dass ohne die großzügige Spende viele Aktionen aus finanziellen und logistischen Gründen nicht möglich seien. Er betonte, dass auch, wenn die ehemaligen Claas-Mitarbeiter im Ruhestand seien, sie dem Motto „einmal Claasianer, immer Claasianer“ dennoch verbunden blieben. „In Freundschaft leben und Gemeinschaft stärken“ laute das verbindende CRC-Motto. Einen gesonderten Dank entrichtete der Vorsitzende an die Einsatzkräfte der Claas-Werkfeuerwehr und der Technik, die den Kaffeenachmittag hinter den Kulissen betreuten. Nicht vergessen wurden zudem die vielen ehrenamtlichen Helfer aus der CRC-Riege, die durch ihr vielschichtiges, aktives Mitgestalten zum Erfolg des Kaffeenachmittages beigetragen haben. „In einer Zeit, in der immer mehr menschliche Kälte beklagt wird, setzten die Ehrenamtliche ein klares Gegenzeichen“, so der Vorsitzende.

244 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung investiert

Dr. Patrick Claas nutzte das gesellige Zusammenkommen, um einen kleinen Einblick in das abgelaufene Geschäftsjahr sowie einen Ausblick zu geben. Der Landmaschinenhersteller rechne Claas rechne in diesem Jahr auf den globalen Märkten mit einer stabilen Entwicklung, so der Vorsitzende. Trotz gestiegenen Umsatzes ging der Gewinn deutlich zurück. Claas konnte mit einem Umsatz von 3,89 Milliarden Euro den Vorjahreshöchstwert (3,889) zwar leicht übertreffen, das Ergebnis vor Steuern ging von 226 auf 136 Millionen Euro zurück, berichtete er aus dem Geschäftsbericht. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung erreichten mit 244 Millionen Euro einen neuen Höchststand. Claas stellte fest: „Als Physiker bin ich fasziniert von unseren technisch hoch entwickelten Produkten, von den vielen Innovationen aus den Bereichen der Mechanik, Elektronik, Sensorik und der Digitalisierung. Zudem bin ich beeindruckt, auf welch hohem Niveau unsere Mitarbeiter Entwicklung betreiben und in welcher Qualität die Maschinen produziert werden.“