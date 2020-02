Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Die Stadt will künftig keine Altkleidercontainer auf städtischen Flächen mehr sehen. Über einen entsprechenden Beschlussvorschlag muss am Mittwoch der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsprüfungsausschuss abstimmen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus.

Bislang wurden die Standplätze für die Aufstellung von Altkleidercontainern an gemeinnützige Vereine und Verbände kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Firma Eurocycle mit Sitz in Eschborn hat im Juli vergangenen Jahres eine Sondernutzungserlaubnis zur Aufstellung von Altkleidercontainern an 15 Standorten beantragt, an denen bereits Altglascontainer stehen.

Die Verwaltung antwortete, dass der Antrag nicht bearbeitet werden könne, da das Unternehmen keine Sammelanzeige beim Kreis Gütersloh gestellt habe. Dies sei aber die Grundvoraussetzung, um über den Antrag zu entscheiden. Daraufhin reichte das Unternehmen im November beim Verwaltungsgericht Minden eine Untätigkeitsklage gegen die Stadt Harsewinkel ein.

Eine von der Stadt mit ihren Interessen beauftragte Rechtsanwaltskanzlei hat nun zwei Varianten erarbeitet, wie die Stadt auf die Klage reagieren kann: Entweder soll ein Sondernutzungskonzept für die Aufstellung von Altkleidercontainern auf öffentlichen Flächen erarbeitet werden. Oder aber die Stadt müsse entscheiden, grundsätzlich keine Sondernutzungserlaubnis für Altkleidercontainer zu erteilen.

Zwei Varianten zur Auswahl

Die Stadt befürwortet letztere Variante. Hierdurch lasse sich eine Verbesserung der Straßen- und Stadtbildes erreicht werden, zudem würde einer Vermüllung an den Standorten entgegengewirkt, argumentiert der städtische Umweltberater Guido Linnemann in seiner Vorlage zum Ausschuss heute Abend.

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Probleme gegeben, weil an den Containern nicht nur Altkleider, sondern ganze Müllberge und sogar ausrangierte Möbel abgeliefert worden waren. Linnemann führt aus, dass die Anlieger der Containerstandorte durch einen Abzug der Behälter entlastet würden, weil Abgase, Lärm und andere Störungen derjenigen, die Altkleider dort abliefern, wegfallen würden. Gleichzeitig sei die Abgabe und Entsorgung von Altkleidern weiterhin an vielen privaten Sammelstellen möglich.

Für den Fall, dass der Fachausschuss beschließt, dass weiterhin Container aufgestellt werden dürfen, muss ein Sondernutzungskonzept her, das sich aber nicht an sozialen Belangen wie etwa der Gemeinnützigkeit des Antragstellers ausrichten darf. Im Gegenteil müssten auch andere als soziale Antragsteller bedacht werden, wenn der Standort der Container und die Straßenverhältnisse es zulassen. Sollte dieses Sondernutzungskonzept entwickelt werden, würde die Stadt alle derzeitigen Aufsteller von Altkleidercontainern auffordern, diese zum 1. Juni zu entfernen und dann per Los entscheiden, wer künftig seine Sammelbehälter aufstellen darf.