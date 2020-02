„Das erste Date“ ist bei der Kfd in Greffen auf der Bühne zu erleben. Mit dabei: Jacqueline Noordamus in der Rolle als Liebessuchender (links) und Meggi Berens als gefragte Männerberaterin. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Harsewinkel-Greffen (WB). „Wir machen Theater“ war als Motto am Freitag und Samstag beim traditionellen „Bunten Nachmittag“ und „Bunten Abend" der Katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) St. Johannes Greffen angesagt. Gleich drei Mal, nämlich am Freitagnachmittag und -abend sowie am Samstagnachmittag, feierten mehr als 280 Kfd-Mitglieder und befreunde Gäste im Saal der bunt geschmückten Hubertusklause in Greffen ausgiebig Karneval.