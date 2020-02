Harsewinkel (WB/sw). Kaum hatte die erste „Mädchen aus Harsewinkel“-Sitzung zu Weiberfastnacht am frühen Abend im Festzelt begonnen, tanzten die ersten Närrinnen auch schon auf den Bänken. Kurz: Das neue Konzept von Noa Entertainment und den heimischen Karnevalsvereinen kam prima an, hunderte bunt verkleidete Damen – und vereinzelte Herren – feierten kräftig.

Foto: Stefanie Winkelkötter

Erster Höhepunkt: die Übergabe des Rathausschlüssels. „Wir Weiber außer Rand und Band, wir nehmen das Zepter in die Hand“, rief Prinzessin Simone Lenknereit der Menge zu. „Wenn sich die Kerle auch bemühen, sind es doch wir Weiber, die die Strippen ziehen!“ Sprach’s und stimmte gemeinsam mit Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide, die eine große Truppe Damen in Petticoats und Herren im Elvis-Stil aus dem Rathaus mitgebracht hatte, die Landeier-Hymne „Die Mädchen aus Harsewinkel“ an.

Besorgt war indes Schatzmeister Siggi Stahlberg von den Roten Funken wegen des angekündigten Sturms. Stündlich würden Krisensitzungen abgehalten, um die Wetterlage zu beurteilen: „Nicht, dass wir noch abbrechen müssen...“ Darüber wollten die Närrinnen und Narren (Männer hatten offiziell ab 20 Uhr Zutritt) aber gar nicht nachdenken, immerhin hatte sich zu späterer Stunde Ballermann-Barde Mickie Krause angesagt.