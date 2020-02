Mickie Krause in Aktion: Der Schlagerstar ist nach Harsewinkel gekommen, um mit den Fans seine größten Hits zu singen. „Schatzi, schenk mir ein Foto“ darf natürlich nicht fehlen. Nach 40 Minuten ist er wieder verschwunden. Foto: hkwe

Harsewinkel (hkwe). Karneval mit Mickie Krause – das wollten sich mehr als 1000 Besucher am Donnerstagabend im Festzelt auf dem Rathausvorplatz nicht entgehen lassen. Sie waren schlichtweg aus dem Häuschen, als der Schlagerstar gegen 20.30 Uhr die Bühne betrat. Es herrschte fast überschäumende Stimmung, das Zelt kochte.

„Harry Polter“ dreht ordentlich auf

Schon mit seinem ersten Stück „Schatzi, schenk mir ein Foto“ zog er das Publikum sofort in seinen Bann. Der Sänger aus dem Münsterland weiß eben, wie derartige Partys funktionieren. Mit seinen bekannten Hits brachte er die Stimmung sofort auf den Siedepunkt, dabei höchst professionell mit seinen Fans spielend. Allerdings war nach 40 Minuten auch schon Schluss, schließlich hatte der Entertainer zwei Stunden später seinen nächsten Auftritt in Remscheid. Umrahmt war der Auftritt des Mallorca-Stars von der Gruppe „Harry Polter“. Die Partyband aus dem Raum Düsseldorf wartete mit etwas anspruchsvollerer Musik auf. Die Jungs bevorzugen Coverversionen von bekannten Gruppen wie Oasis mit gekonnten Gitarren-Riffs und mehrstimmigem Gesang.

Schon vorher bei der ersten Mädchen-Sitzung an gleicher Stelle war es hoch her gegangen. Ohne Zögern tanzten die über 500 Besucher – nicht ausschließlich Frauen – auf den Tischen. „Das ist einfach klasse! Es ist gut, dass hier so etwas auf die Beine gestellt wird“, kommentierte Andreas Hanhart. Der karnevalserfahrene Musiker hatte mit seinem neue Duo „Andreas DerBerg“ großen Anteil daran.

Vollversamlung am närrischen Pranger

Wenn auch noch nicht alles ganz reibungslos klappte, war Organisator Dominik Klima von der Agentur „noa“ sehr zufrieden. So sei auf ursprünglich geplante Büttenreden kurzfristig verzichtet worden. „Man merkte bei Wortbeiträgen sofort, dass es im Publikum etwas ruhiger wurde“, begründete er. Nach der Schlüsselübergabe durch Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide wurden zunächst die beiden Karnevalsvereinsvorsitzenden Stefan Meyer-Wilmes (Rote Funken) und Michael Teeke (KVSL) an den närrischen Pranger gestellt. Die Roten Funken hatten kein Prinzenpaar gefunden, während der KVSL es geklaut hatte. Prinz Oliver II. „von Diesel und Droschke“ war auch schon Prinz der Roten Funken gewesen. Darüber hinaus wurden MdL Raphael Tigges sowie Norbert Fechtelkord und An­dreas Hanhart kurzzeitig eingesperrt. Die Musiker hatten die „Landeier“ aufgelöst, während bei Tigges auf eine genaue Begründung verzichtet wurde. „Ich weiß es nicht mehr“, meinte Moderatorin Doris Grabowsky.

Bei Man-Stripper „Apollo“ kreischen die Frauen

Für kreischende Frauen sorgte Man-Stripper „Apollo“. Für seine beiden Auftritte hatte er sich jeweils Tina und Luisa spontan aus dem Publikum gesucht. Die beiden Assistentinnen machten ebenfalls eine gute Figur. Zu guter Letzt wurde noch das „Mädchen aus Harsewinkel“ gekürt. Dabei entschieden sich die beiden TSG-Handballer Sven und Malik, die ebenfalls hinter Gitter mussten, weil sie in der vergangenen Saison abgestiegen waren, für Jenny. Sie durfte sich über ein Auswärtstrikot der Handballer freuen.