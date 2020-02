Dieses Pärchen, stilgerecht verkleidet und mit dem Regenschirm ausgerüstet, sind wohl die einsamsten Jecken am Mittag von Harsewinkel. Sie wollen den Umzug genießen, müssen sich dann aber kurzerhand umentscheiden und feiern in den benachbarten Kneipen weiter. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Harsewinkel (WB). Sturmböen, Dauerregen und Gewitter. Ausgerechnet am Sonntag hat Sturmtief „Yulia“ ordentlich aufgedreht. Lange Gesichter also bei den Jecken in Harsewinkel: Der große Karnevalsumzug am „Rosensonntag“ ist abgesagt worden, ebenfalls das Karnevals-Open-Air auf dem Marktplatz.