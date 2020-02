Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall demoliert. Einer der Unfallbeteiligten hatte auf der glatten Emsbrücke die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Gegenverkehr geschleudert. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Zwei Autofahrer sind am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Heerdamm in Harsewinkel verletzt worden. Einer der Verkehrsteilnehmer hatte beim Überfahren der spiegelglatten Emsbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war frontal in einen entgegenkommenden Wagen geschleudert.