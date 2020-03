Greffen (jau) - Rege diskutiert wird in Greffen über die Erweiterungspläne des Supermarkts, die dort stehenden Bäume, die Parkplatzsituation und um die Gestaltung des Ehrenmal-Vorplatzes. Jetzt wurde ein Kompromiss gefunden, mit dem alle Beteiligten gut leben können.

Einigkeit wurde nach intensiven Gesprächen zwischen dem Supermarktbetreiber Mehmet Halit Alptekin, dem Schützen- und Heimatverein Greffen, der Ortsvorsteherin Annette Niemeyer und der Stadt erzielt. Ein einvernehmlich abgestimmter Entwurf zur Planung der erweiterten Parkplatzfläche vor dem Supermarkt liegt nun vor.

„Begrüßenswerte Entwicklung“

Rainer Kuhlmann, Presseoffizier des Greffener Schützen- und Heimatvereins, kommentierte die Einigung am Mittwoch so: „Es ist gelungen, einen von allen Beteiligten getragenen Kompromiss zu entwickeln, der sowohl der Bedeutung und dem Standort des Denkmals als auch der begrüßenswerten Entwicklung der Einkaufsmöglichkeiten in Greffen gerecht wird.“ Dabei habe erreicht werden können, dass nur drei Bäume gefällt werden müssten. Ursprünglich waren vier im Gespräch. Auch habe Mehmet Alptekin zugesagt, die fußläufige Verbindung über den Parkplatz zum Friedhof offen zu halten.

Neue Bäume werden gepflanzt

„Für die zu fällenden Bäume werden auf dem Parkplatz neue Bäume gepflanzt, die gespendet werden sollen. Ein Baum wird vom Schützen- und Heimatverein gestiftet und ein weiterer von den CDU-Ratsherren Günter Bruns und Rainer Kuhlmann. Der Presseoffizier der Schützen ist sich sicher, dass auch noch für den dritten Baum ein Pate gefunden werden könne. Für Rainer Kuhlmann ebenfalls positiv: Die grau-schraffierte Fläche vor dem Ehrenmal solle in den Plänen andeuten, dass dort ein anderes Pflaster eingebaut werde, „um damit den Raum vor dem Denkmal aufzuwerten“. Die Abstandsfläche bis zum Parkplatz müsse noch gestaltet werden.