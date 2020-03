Vielmehr interessierte sich Laschet für die Digitalisierungsprojekte von Claas. Und diesbezüglich war er deutlich redseliger.

„Die Landwirtschaft wird durch die Digitalisierung effektiver und klimafreundlicher. Claas zeigt, wie man die Digitalisierung sinnvoll nutzen kann“, so Laschet während seines Besuchs im Greenhouse, dem Digitallabor von Claas, das Raum für Ideen und neue Denkweisen bietet. Der Ministerpräsident weilte wegen einer zweitägigen Klausurtagung des Landeskabinetts in der Marienfelder Klosterpforte. Den Aufenthalt im Kreis Gütersloh nutzte er auch für seinen bislang zweiten Besuch bei Claas. Zuletzt war er im Januar 2018 beim Industrieabend im Claas-Technoparc.

Armin Laschet hatte eine Stunde Zeit eingeplant. Und in diesen 60 Minuten erfuhr er viel über das, was im Greenhouse läuft. Die Führung übernahm Senior-Vice-President Nico Michels, der bei Claas für die Digitalisierung verantwortlich ist. Und auch die beiden Gesellschafter Dr. Patrick Claas und Volker Claas waren beim Rundgang dabei. Täglich gehen viele Menschen im Greenhouse ein und aus: Claas-Mitarbeiter, Lieferanten, Start-up-Unternehmer Auszubildende, Schüler oder eben auch mal der Ministerpräsident mit seinem Gefolge. Fasziniert stellte sich Armin Laschet in der Kreativzentrale des Unternehmens an einen Tisch, an dem Neuntklässler des Harsewinkeler Gymnasiums an einem Roboter tüftelten. Locker plauderte der gebürtige Aachener mit dem stellvertretenden Schulleiter David Tepaße über diese andere Art des Unterrichts in einer ganz anderen Umgebung.

Von Nico Michels erfuhr der Landesvater unter anderem mehr über den 3-D-Druck und Roboter. Laschet streifte sich auch eine Virtual-Reality-Brille über den Kopf und tauchte in die virtuelle Erntewelt ein. Er beobachtete einen Mähdrescher beim Dreschen und konnte dabei in die Maschine gucken. „Wir nutzen die VR-Brille in der Entwicklung, in der Produktion, im Service und im Marketing“, so Nico Michels. Auch Produktionsanlagen könne man mittlerweile virtuell betreten.

Staunend blieb Laschet an einem Roboter stehen, den Nicklas Brinkmann, der bei Claas eine Ausbildung zum Mechatroniker absolviert und im zweiten Lehrjahr ist, programmiert hat. Ein Greifarm packte sich eine Wasserflasche und füllte den Inhalt in ein Glas. „Klasse.“ Ein Lob vom Landesvater.

Dass Claas im Greenhouse auch mit Start-up-Unternehmen zusammenarbeitet und die Kooperation mit Schulen und Universitäten weiter ausbauen möchte, hörte Armin Laschet mit großem Interesse. Und er fand auch das Motto „Ideen säen – Zukunft ernten“ für das Greenhouse, das einmal ein Autohaus war, passend. Der Ministerpräsident machte deutlich, dass er die Verbindung zwischen Start-ups und der Industrie bei der Digitalisierung für wichtig erachte.

Und dann war da noch die Sache mit der K-Frage. Armin Laschet – ganz Politiker – wich geschickt aus und leitete das Gespräch auf das, was am Freitag und Samstag bei der Klausurtagung des Landeskabinetts hinter verschlossenen Türen besprochen werden soll – etwa wirtschaftliche Aspekte, die innere Sicherheit, die Flüchtlingslage an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland oder auch das Coronavirus: „Die Landesregierung tut alles, um die Ausbreitung des Virus’ einzudämmen. Das ist eine ernst zu nehmende Situation.“

Noch ein Foto vor einem Mähdrescher – dann waren die 60 Minuten vorbei. Laschet stieg in die schwarze Limousine mit Aachener Kennzeichen und fuhr in Richtung Marienfeld davon. Ziel: die Klosterpforte.