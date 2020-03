Harsewinkel (jau) - Aufgrund der angekündigten Stürme ist der Harsewinkeler Karnevalsumzug am Rosensonntag - wie in vielen anderen Städten auch - abgeblasen worden (diese Zeitung berichtete). Jetzt soll die Veranstaltung nachgeholt werden - und zwar am Samstag, 25. April.

Der Präsident der Karnevalsgesellschaft Rote Funken, Stefan Meyer-Wilmes, kündigte bereits am Rosensonntag an, dass es Überlegungen gibt, den Umzug auf einen späteren Termin zu verlegen. Der ist nun in trockenen Tüchern.

„Angedacht ist, den Umzug am Samstag, 25. April, nachzuholen“, teilte Stefan Meyer-Wilmes in einer E-Mail an die Presse mit.

Auf die näheren Planungen gehen die Roten Funken als Veranstalter des Umzugs am Freitag bei einem Pressegespräch ein.