29.500 Euro sind innerhalb von vier Wochen von 189 Spendern eingegangen. Die Aktion soll, wie anfangs geplant, bis August weiterlaufen. Den überschüssigen Betrag will Reimann einer karitativen Organisation spenden.

Der 41-Jährige lebt mit seiner Familie seit zehn Jahren in Brockhagen. Die Spendenaktion hat er mit seiner Frau Andrea unter dem Namen „Sebastian SCA3“ auf der Plattform gofundme.com gestartet. Menschen, die ihn kennen und bereits gespendet haben, verbreiten die Nachricht über Whatsapp und in den sozialen Medien.

Ataxie ist der medizinische Begriff für eine gestörte Bewegungskoordination. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und wird mit „Unordnung“ und „Unregelmäßigkeit“ übersetzt.

Bei Reimann tritt die Erkrankung in erster Linie als Folge von Krankheiten des Kleinhirns auf. Symptome seien Unsicherheit beim Gehen, Gleichgewichtsstörungen und das Sehen von Doppelbildern. Bislang gebe es für diese Krankheit keine Therapien der Schulmedizin. „Außer Physiotherapie bekomme ich zunächst nichts von der Krankenkasse“, erläutert Reimann. Später seien Ergotherapie und Logopädie vorgesehen. „Das sind aber alles Maßnahmen, die den Zustand erhalten oder das Voranschreiten der Krankheit verlangsamen.“

Reimann ist in Harsewinkel bekannt: Sein Vater betrieb viele Jahre ein TV- und HiFi-Geschäft in der Mähdrescherstadt. Derzeit kann der Medizintechniker, der für seinen Arbeitgeber Dialysegeräte wartet und repariert, unter anderem auch am Dialysezentrum in Harsewinkel, seinen Beruf voll ausüben. „Meine Krankheit beeinträchtigt meinen Beruf nicht“, sagt er. Die Feinmotorik stimme noch.

Einschränken muss er sich dennoch. „Mein größter Wunsch ist es, mal so richtig mit meiner siebenjährigen Tochter herumzutoben“, sagt er. Vor allem befürchtet er, dass die Erkrankung, an der auch seine Mutter in ihrem letzten Lebensabschnitt über viele Jahre gelitten hat, sich weiter verschlimmert. Im späteren Verlauf könnte er im Rollstuhl sitzen.

Der gebürtige Harsewinkeler hat sein Schicksal mit dem Aufruf in die eigene Hand genommen. Die Therapie in Bangkok biete die Firma Beike Biotechnology an. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge bereits 22.500 Patienten mit Stammzellentransplantationen betreut. Das Behandlungszentrum für Funktionelle Medizin in Bangkok sei das erste dieser Art in Asien, das maßgeschneiderte unterstützende Therapien wie Physio- und Ergotherapien, Wassergymnastik oder hyperbarische Sauerstofftherapie anbiete.

Darüber, warum Krankenkassen in Deutschland Therapien wie die in Bangkok nicht zahlen, kann Reimann nur Mutmaßungen anstellen: „Weil es keine Studien darüber und wahrscheinlich keine Garantien auf Besserung gibt.“ Eine vollständige Heilung der Erkrankung hält er selbst für ausgeschlossen.

Alle Behandlungen unter einem Dach, das sei das Prinzip der thailändischen Klinik. Bis es losgehe, habe er noch viel zu tun, sagt Reimann. Einen Reisepass muss er beantragen, verschiedene Impfungen vornehmen lassen und letztlich die Flugtickets buchen. Für die vielen Spenden bedankt er sich: „Es ist schön, so viel Zustimmung und Unterstützung zu bekommen.“