Harsewinkel (gl/jau) - Nach dem NRW-Erlass zur Eindämmung des Coronavirus’ werden auch in Harsewinkel immer mehr Großveranstaltungen und selbst Termine in kleinerem Rahmen abgesagt. Am Freitagmittag kam die Nachricht: Auch der Nachholtermin des Karnevalsumzugs wird abgeblasen.