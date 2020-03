Harsewinkel (gl/jau) - Alle Schulen, Kindergärten und Tagespflegestellen in der Stadt Harsewinkel bleiben ab Montag, 16. März, bis zunächst Sonntag, 19. April (bis zum Ende der Osterferien), geschlossen. Damit folgt die Verwaltung den Vorgaben der Landesregierung, die am Freitag verkündet wurden.

Damit Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag, 17. März, aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Die Einzelheiten regelt die Schulleitung.

Geschlossen bleiben ab dem heutigen Samstag bis auf Weiteres folgende öffentliche Einrichtungen: Hallenbad, Stadtbücherei St. Lucia, Gemeinschaftshaus Dammanns Hof und die Sportstätten. „Bei allen anderen Einrichtungen, die nicht in städtischer Trägerschaft sind, wird eine kurzfristige Abstimmung mit den Trägern erfolgen – mit dem Ziel der Schließung“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) äußerte sich am Freitag zur aktuellen Lage: „Wir folgen damit der dringenden Empfehlung der Landesregierung zur Vermeidung weiterer Ansteckungen. Die sozialen Kontakte sollten soweit wie möglich eingeschränkt werden.“ Auch die Büchereien in Marienfeld und Greffen bleiben geschlossen.

Die Stadt weist auch darauf hin, dass die drei Veranstaltungen der Theatergemeinde Harsewinkel im Stadttheater Gütersloh aufgrund der sofortigen Theaterschließung bis einschließlich Donnerstag, 30. April, entfallen. Im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen verweist die Stadt auf die vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Kriterien zur Risikoeinschätzung. Jeder solle das Ansteckungsrisiko für sich und andere minimieren.

Um sich schnell auf die aktuelle Sachlage einstellen und mit Maßnahmen reagieren zu können, hat die Stadt einen Krisenstab eingerichtet. „Dort werden alle wichtigen Informationen zusammengetragen. Auf der Grundlage ist es möglich, Entscheidungen schnell zu treffen und umzusetzen“, erläutert die Bürgermeisterin. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.harsewinkel.de.

Diese Termine fallen - Stand Freitagabend, 19 Uhr - aus:

Karnevalsumzug:

Der geplante Nachholtermin am 25. April ist gestrichen.

Kleesamenmarkt:

Die Frühjahrskirmes (17. bis 20. April) fällt aus.

Frühjahrskonzert des Kolpingorchesters Harsewinkel:

Das für Samstag, 21. März, in der Mehrzweckhalle geplante Frühjahrskonzert findet nicht statt. Die Verantwortlichen des Kolpingorchesters erwägen möglicherweise einen Nachholtermin im Herbst. „Wir möchten aber vor der Aufnahme von Detailplanungen zunächst die Entwicklungen abwarten“, teilte die Schriftführerin des Kolpingorchesters, Christina Fölling, mit. Der Vorsitzende Thorsten Vorjohann sagte, dass bereits 800 Eintrittskarten für das Konzert verkauft worden seien. Diese Tickets können zurückgegeben werden. Und wie funktioniert das? Eintrittskarten, die bei Orchestermitgliedern erworben wurden, sollen nach Möglichkeit auch dort abgegeben werden. Tickets, die im Bettenhaus Brentrup gekauft wurden, können am Samstag, 21. März, zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Harsewinkeler Wochenmarkt am Stand des Kolpingorchesters zurückgegeben werden. Gäste, die ihre Karte über einen Umtauschgutschein erhalten haben, werden gebeten, auch diese über ein Orchestermitglied zurückzugeben.

Ökumenische Seniorenbegegnung in Marienfeld:

Wegen des Coronavirus’ findet der für Mittwoch, 18. März, vorgesehene Seniorennachmittag nicht statt.

Rheuma-Liga Harsewinkel:

Die Verantwortlichen sagen bis auf Weiteres das Funktionstraining mit Trocken- und Wassergymnastik im Lucia-Hospital ab.

Familienfest der Kitas:

Die für Samstag, 14. März, ab 14.30 Uhr in der St.-Lucia-Kirche geplante Veranstaltung fällt aus.

Kinobus:

Der Stadtjugendring steuert im März und April nicht das Bambi-Kino in Gütersloh an. Die gekauften Karten können bei der Volksbank abgegeben werden. Das Geld wird erstattet.

Pfarrei St. Lucia:

Ab sofort entfallen bis auf Weiteres die Gottesdienste am Samstag- und Donnerstagvormittag im St.-Lucia-Hospital sowie am Mittwochvormittag im Haus St. Hildegard.

Marienfelder Klostergespräch:

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Termin am Montag, 16. März, gestrichen worden.

Evangelische Gottesdienste:

Aufgrund einer Empfehlung der Evangelischen Kirche von Westfalen werden bis zum 6. April keine Gottesdienste mehr in der evangelischen Kirchengemeinde Harsewinkel gefeiert. Auch fallen ab sofort alle gemeindlichen Veranstaltungen bis Ostern aus.

„König der Könige“:

Das für den heutigen Samstag geplante Treffen findet nicht statt. Das teilte der Heimatverein Marienfeld mit. Ob weitere Veranstaltungen des Heimatvereins und seiner Gruppen betroffen seien, sei derzeit noch nicht klar.

Farmhouse-Jazzclub:

Die beiden Konzerte am Wochenende, 14. und 15. März, finden nicht statt.