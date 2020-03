Harsewinkel (gg) - Vor 19 Besuchern hat die Schriftstellerin Anne von Canal in der Harsewinkeler Stadtbücherei am Donnerstagabend aus ihren Romanen gelesen. Eingeladen hatten die Stadtbücherei und der Literaturkreis.

Anne von Canal las einfühlsame Passagen aus ihren Büchern „Der Grund“ und „White out“. Thema: menschliche Tragödien.

Wenngleich beide Bücher in zwei unterschiedlichen Welten mit verschiedenen Biografien spielen und somit scheinbar nichts gemeinsam haben, gibt es dennoch einen verknüpfenden roten Faden.

Die Protagonisten aus beiden Büchern verbinden innere Konflikte und Ausnahmezustände, unerwartete Konfrontationen, die Auseinandersetzung mit Verlusten, wie man mit Veränderungen im Leben umgeht und was man daraus macht.

„Beide Bücher sind keine Schenkelklopfer, denn sie beleuchten, wie Menschen sich mit Lebensentscheidungen auseinandersetzen“, so Anne von Canal. Für sie basiere diese Art des Schreibens auf der Leidenschaft, Fragen zu erforschen, die sie selber bewegten. „Die Motivation ist, Dinge über mich herauszufinden, die ich vielleicht noch gar nicht weiß. Es langweilt mich, über Sachen zu schreiben, die ich kenne. Mich lockt das Unbekannte.“

Dabei ginge es nicht darum, die eigene Biografie zu durchleuchten und möglicherweise als Basis zu verwenden, sondern Leben zu erfinden. Auch wenn diese durchaus von eigenen Gefühlshorizonten geprägt sind.

In dem im August 2017 erschienenen 192-Seiten-Roman „White Out“ geht es um Hanna. Die erfährt während einer Expedition in der Antarktis, dass ihre Jugendfreundin verstorben ist. Damit keimen wieder alte schmerzvolle Erinnerungen auf.

In „Der Grund“, das 2014 veröffentlich wurde, entführt die Schriftstellerin ihren Leser in das Leben des Arztes Laurits Simonsen, der eines Tages beschließt den fortwährenden Einflüssen seines despotischen Vaters zu entkommen. Er heuert als Kreuzfahrtschiffpianist Lawrence Alexander an – ohne zu ahnen, welche Tragik ihn noch ereilen wird.