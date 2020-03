Harsewinkel (jau) - Jeden Tag werden es mehr. Nein, nicht die der am Coronavirus Infizierten sind gemeint, sondern die, die Erkrankten in der Not helfen wollen. Die Marienfelderin Vanessa Rehder (51) hat bei Facebook die Gruppe „Nachbarschaftshilfe - Harsewinkel, Marienfeld und Greffen“ gegründet.

Und mittlerweile gibt es 358 Mitglieder, Stand: Dienstagmittag. Und so soll das Ganze funktionieren: Die Gruppe dient der gegenseitigen Kontaktaufnahme, falls Menschen wegen Krankheit (Coronavirus) oder vorsorglicher Quarantäne ihre notwendigen Dinge nicht mehr erledigen können und auf Hilfe angewiesen sind.

„Sei es, wenn jemand Einkaufshilfe, Kinderbetreuung oder einen Gassigänger für den Hund braucht. Heute kennen wir uns noch nicht – morgen helfen wir uns trotzdem“, sagt Vanessa Rehder, die bei Facebook unter dem Namen Vanessa Lotta Vom Karweg zu finden ist.

Die 51-Jährige hofft, dass sich Hilfesuchende und Helfer über diese Plattform finden und untereinander abstimmen. „Ob das Ganze funktioniert, weiß man natürlich noch nicht. Aber es ist eben eine Chance“, sagt die Marienfelderin im Gespräch mit dieser Zeitung.

Wie ist Vanessa Rehder überhaupt auf die Idee gekommen, solch eine Gruppe ins Leben zu rufen? „Ich lebe nun schon seit viereinhalb Jahren mit Hund und Katze in Marienfeld. In ländlichen Strukturen ist es manchmal schwierig, in die sozialen Kreise zu kommen und Kontakte zu knüpfen. Wahrscheinlich geht es einigen Zugezogenen so. Und da ist es wichtig, dass man sich im Notfall gegenseitig hilft“, berichtet die Marienfelderin, die in Aachen aufgewachsen ist, Erwachsenenbildung in Paderborn und Bremen studiert und 15 Jahre in Baden-Württemberg gelebt hat.

Viele ihrer Freunde leben in Süddeutschland und können nicht mal eben einspringen, wenn Not am Mann ist, wie sie sagt. Die 51-Jährige hat sich gefragt, wie es wäre, wenn sie eine Zeit lang in Quarantäne leben müsste. Was dann aus ihrem Hund wird. Und wer mit ihm Gassi geht. Und wer sich dann um ihre Mutter kümmert, die in Greffen lebt.

Manche haben Probleme mit der Kinderbetreuung oder mit dem täglichen Einkauf. „All diese Fragen beschäftigen ja auch viele andere. Deshalb die Gruppe“, sagt die 51-Jährige. Bisher hat noch niemand aus der Gruppe um Hilfe gebeten. „Die Gruppe hat sich noch nicht bewähren müssen. Ich bin gespannt, wer am Ende tatsächlich bereit ist, zu helfen. Wichtig ist nur: Wer Hilfe anbietet, muss dann auch verlässlich helfen.“

In der Gruppe Nachbarschaftshilfe gibt es auch einige Tipps und Informationen, die Vanessa Rehder oder die Mitglieder posten. Etwa eine Spaß-Liste mit Spielen oder Aktivitäten, die man zu Hause mit den Kindern machen kann. Auch wird über den Tellerrand geschaut. Es wird etwa ein Blick aufs Nachbarland Österreich geworfen.

Die ersten Teilnehmer bieten auch schon ganz gezielte Hilfe an – etwa für Gassirunden oder zum Einkauf. Und jeden Tag werden es mehr, die anderen Menschen helfen wollen.