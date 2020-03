Marienfeld (jau) - Ein Traum, der nicht geplatzt , aber zunächst auf Eis gelegt ist: Die Radsportler der Staubwolke Marienfeld, Norbert Daut und Willi Wittwer, wollten in diesem Jahr auf der alten Seidenstraße von Peking bis ins Klosterdorf zurücklegen (diese Zeitung berichtete).

Für den 21. März war der Start in Richtung China geplant. „Nun hat uns die Corona-Krise überrollt. Die Fahrt kann nicht stattfinden und muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden“, teilte Nobert Daut am Mittwoch dieser Zeitung mit.

Über Jahre haben die beiden Radsportler mit viel Leidenschaft an der Tourvorbereitung gearbeitet. Und dabei haben sie bereits einige Rückschläge verkraften und Hürden überwinden müssen. Probleme gab es unter anderem bei der Beantragung einiger Visa. Deshalb musste der Start immer wieder verschoben werden.

„Die Reise ist – Stand heute – bis ins kleinste Detail vorbereitet. Der Start kann aber leider nicht erfolgen“, so Daut. Die beiden Marienfelder Willi Wittwer und Norbert Daut nehmen die Absage mit der gebotenen Gelassenheit, wie sie betonen. „Denn Gesundheit geht vor. Und wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, sind sich die beiden Sportler einig.

Und sie machen deutlich, dass sie hochmotiviert bleiben und sich weiterhin auf die Reise freuen. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. „Sobald wir die Räder an den Start bringen können, werden wir darüber informieren“, versprach Norbert Daut.

An den Plänen wird nicht gerüttelt, nur am Zeitpunkt: Mit ihren extra für die Tour angefertigten Spezialfahrrädern wollen die passionierten Biker die alte Seidenstraße von Peking bis ins heimische Klosterdorf in Angriff nehmen, eine Mammuttour auf den historischen Handelswegen, auf denen einst Seide von China ins römische Reich geliefert wurde.

Die knapp 12.000 Kilometer wollen sie in sechs bis acht Monaten zurücklegen, so ist ihre Vision. Und zwar auf stabilen, wartungsarmen, maßgefertigten Rädern mit einer ganz simplen Konstruktion. Das ist entscheidend: Denn geplant ist, unter anderem durch die Wüste und durchs Gebirge zu fahren.

Im Pamir-Gebirge müssen bis zu 4000 Meter hohe Passstraßen bewältigt werden. Da ist es wichtig, sich auf die Räder verlassen und sie im Notfall selbst reparieren zu können. „Die Idee, auf der Seidenstraße von Peking nach Marienfeld zu fahren, hatte ich bereits vor zehn Jahren“, erzählt Norbert Daut. 2017 nahm diese Vision etwas konkretere Formen an. Jetzt sind die Planungen abgeschlossen. Aber der Traum liegt auf Eis.