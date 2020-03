Harsewinkel (gl/jau) - Wie kann man in Zeiten der Corona-Krise helfen? Darüber haben sich die Harsewinkeler Jusos Anna Schlömer (22) und Christian Schlömer (24) Gedanken gemacht. Die Geschwister können derzeit ihre Universitäten nicht besuchen - Anna studiert in Würzburg und Christian in Paris.