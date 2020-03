Harsewinkel (gg) - Rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben sich am Montagabend gegen 22.20 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Pappelweg in Harsewinkel. Dort war im Dachgeschoss des insgesamt elf Wohnungen umfassenden Gebäudekomplexes ein Brand ausgebrochen.