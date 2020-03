Greffen (upk) - Vor 15 Tagen hat ihr Ehemann Heinz Kauling seinen 80. Geburtstag gefeiert, am Sonntag, 29. März, begeht die Greffenerin Marianne Kauling ihr 80. Wiegenfest. Das Ehepaar hat über viele Jahre in Harsewinkel und Greffen mehrere Gastronomiebetriebe geführt.

Marianne Kauling war es, die nach Aufgabe der Landwirtschaft auf dem elterlichen Hof 1973 als damals 33-Jährige mit einem Imbiss anfing. Zwei Jahre später wagte auch ihr Mann als Pächter der „Gaststätte zum Südring“ den Schritt in die Selbstständigkeit. Als die Pacht nach fünf Jahren auslief, wurde 1980 der Westfalengrill in Harsewinkel eröffnet. 1984 folgte die Filiale in Greffen.

Bekannt für Westfälisches Rindfleischtöttchen

Die Jubilarin überzeugte mit ihrer schmackhaften Küche. Der Platz am Herd war Marianne Kaulings Revier. Wechselnde Gerichte, täglich ein leckerer Eintopf als festes Angebot. „Wir hatten viele Stammkunden“, sagt die frühere Geschäftsfrau. Und auch das Catering sei gut gelaufen. Das lag nicht zuletzt daran, dass in den Kaulingschen Gastronomiebetrieben alles selbst gekocht wurde und nur frische Zutaten verwendet wurden.

Bekannt wurde der Westfalengrill auch durch sein gut gewürztes „Westfälisches Rindfleischtöttchen“ in Zwiebelsauce. „Das war unser Renner“, erinnert sich die Köchin aus Leidenschaft und hat das Rezept lange nicht verraten. In den Jahren 2000 und 2001 haben Heinz und Marianne Kauling ihre Betriebe in Harsewinkel und Greffen aus gesundheitlichen Gründen verkauft. „Morgens die erste und abends die letzte – und das an fünf Tagen die Woche“, sagt Marianne Kauling. Sie findet, dass sie den Ruhestand wahrlich verdient haben.

„Diese wunderbaren Erinnerungen kann uns keiner nehmen“

Seitdem genießt das Ehepaar die schönen Seiten des Lebens. Marianne Kauling greift gern zu einem Buch. Außerdem gibt es in Europa kaum ein Land, das die Greffener nicht besucht haben. Und auch außerhalb Europa waren die Kaulings unterwegs. Sie schwärmen nicht nur vom Nordkap, Italien, Ungarn und Israel, sondern auch von Reisen, die sie gemeinsam mit dem Männerchor Harsewinkel nach Kanada, St. Petersburg und Schottland unternommen haben. „Diese wunderbaren Erinnerungen kann uns keiner nehmen“, sagt Heinz Kauling. Und erklärt rückblickend: „Wir würden nichts anders machen.“ Jetzt sind die Kaulings 80 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!