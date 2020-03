Zunächst erfolgte ein Jahresrückblick durch den Vorsitzenden Dieter Austermann. Die wichtigsten Veranstaltungen waren im vergangenen Jahr das Vereine- und Kompanieschießen, das Marathonschießen in Bünde, die Rundenwettkämpfe und Kreismeisterschaften des Kreises Gütersloh, die Teilnahme am BSV-Triathlon, ein Kegelnachmittag, eine Winterwanderung und viele mehr.

Dann berichtete Sportleiterin Andrea Steffens über einige gute Ergebnisse bei den Rundenwettkämpfen sowie bei der Stadtmeisterschaft der Sportschützen. Der Besuch der Trainingsabende hat sich laut einer Mitteilung der Sportschützen verbessert, seit einige Schießspiele eingeführt wurden. Ebenfalls Positives gab es von Jugendleiter Michael Toppmöller zu berichten. Eine Jugendmannschaft nahm mit Erfolg an den Rundenwettkämpfen und Kreismeisterschaften teil. Besonders erfolgreich war hier Luke Dirkorte, der in seiner Altersklasse Stadt- und Kreismeister im Luftgewehr-Schießen wurde.

Saskia Kleinemas zur Nachfolgerin gewählt

Kassenwartin Ulrike Pfeifer hatte ein positives Ergebnis zu verkünden. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Vor den Wahlen wurde Beisitzer Gerhard Strotmann aus dem Vorstand verabschiedet, weil er das Amt in jüngere Hände geben wollte. Vorsitzender Dieter Austermann dankte ihm für 15 Jahre Vorstandsarbeit. Zu seiner Nachfolgerin wurde Saskia Kleinemas einstimmig gewählt. Der Vorsitzende Dieter Austermann, Sportleiterin Andrea Steffens, Kassiererin Ulrike Pfeifer und Jugendleiter Michael Toppmöller wurden in ihren Ämtern bestätigt. Wer Interesse am Schießsport hat, ist willkommen. Auskünfte erteilen Dieter Austermann (05247/1460) und Sportleiterin Andrea Steffens (05247/10061).