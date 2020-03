Doch egal, wie es nun betitelt ist. Es geht um drei Dinge: ein offenes Ohr zu haben, Mut zu machen und Tipps zu geben. „Das Zuhör-Telefon steht all jenen zur Verfügung, die in der aktuellen Situation auf Zuspruch angewiesen sind“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Mechthild Walter das Prinzip.

„Das können Jugendliche sein, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, Senioren, die zurzeit auf soziale Kontakte verzichten müssen, oder Eltern, denen die Spiel-Ideen für den Nachwuchs ausgegangen sind“, betont Carmen Francis von der Arbeiterwohlfahrt (Awo), die zusammen mit drei Kolleginnen und einem Kollegen das Zuhör-Telefon betreut. „Wir können auch beraten, wenn die Situation aufgrund von Enge und Isolation mal etwas schwierig wird“, erklärt Francis.

Bei großen Problemen wird an Beratungsstellen weitervermittelt

Wenn die Zuhörer im Laufe des Gesprächs allerdings bemerken sollten, dass eine intensivere Beratung erforderlich ist oder die Probleme eine psychologische oder medizinische Behandlung verlangen, wird an die entsprechenden Stellen verwiesen oder weitergeleitet. Auch das macht Carmen Francis deutlich.

Unterstützung erhalten die Pädagoginnen und der Pädagoge der Awo am Zuhör-Telefon von den Harsewinkeler Kirchengemeinden. So übernimmt Pfarrer Martin Liebschwager von der evangelischen Gemeinde an den Wochenenden. Bei der Urlaubsvertretung der Awo-Mitarbeiter während der Osterferien springen Liebschwager und die katholischen Geistlichen mit ein, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Viele Menschen haben aktuell Redebedarf

Und wer hatte die Idee, solch ein Angebot auf den Weg zu bringen? Entstanden ist das Zuhör-Telefon auf Initiative der Stadt Harsewinkel. Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) möchte den Bürgern mit dem Zuhör-Telefon die Möglichkeit geben, sich mit Fragen, Sorgen und Nöten in Corona-Zeiten an kompetente Ansprechpartner zu wenden, die beraten und weiterhelfen können. „Ich weiß, dass viele durch die aktuell schwierige Lage aus unterschiedlichen Gründen Redebedarf haben, und bedanke mich bei allen, die mit einem offenen Ohr am Zuhör-Telefon für die Anrufer da sind“, betont Sabine Amsbeck-Dopheide.

Das Zuhör-Telefon ist zu folgenden Zeiten besetzt: Von montags bis sonntags an jedem Tag jeweils von 10 bis 12 Uhr. Außerdem: montags von 12 bis 14 Uhr, dienstags von 18 bis 22 Uhr, mittwochs von 14 bis 16 Uhr, donnerstags und freitags jeweils von 21 bis 23 Uhr sowie am Wochenende (samstags und sonntags) zusätzlich von 16 bis 18 Uhr.