Harsewinkel (gl) - Am Dienstagabend haben zwei Mitarbeiter des Kreises Gütersloh den Verkehr auf der Harsewinkeler Straße zwischen Harsewinkel und Greffen in beiden Fahrtrichtungen überwacht. Dort erwischten sie zwei Temposünder, die die dort erlaubte Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde massiv überschritten.

Ein Audifahrer fuhr mit 213 Stundenkilometern in Richtung Greffen. Ein Jaguarfahrer war mit Tempo 178 in Richtung Harsewinkel unterwegs.

Geldbuße, Punkte und Fahrverbot

„Auch wenn zurzeit insgesamt deutlich weniger Fahrzeuge auf den Straßen im Kreis unterwegs sind, stellen wir zunehmend einzelne, sehr hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen fest“, erklärt Bernhard Riepe, Leiter des Sachgebiets Verkehrslenkung beim Kreis. Den beiden Fahrern drohen nun eine verdoppelte Geldbuße wegen Vorsatzes in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei und drei Monate Fahrverbot.

„Dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass auch in Zeiten der Corona-Krise Verkehrsüberwachungen nötig und sinnvoll sein“, so Riepe. Er kündigte an, ebenso wie die Kreispolizeibehörde die Geschwindigkeit im gesamten Kreis weiter zu überwachen.