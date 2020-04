Greffen/Harsewinkel (jau) - Einiges an Strauchschnitt ist vor einigen Tagen am alten Klärweg am Römerweg in Greffen illegal abgeladen worden. „Anlieger haben uns darauf hingewiesen“, sagt der städtische Abfall- und Umweltberater Guido Linnemann auf Nachfrage dieser Zeitung.